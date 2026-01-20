LANÇAMENTO

A Dama aposta em 'Malvado Favorito' como trilha do Carnaval 2026

Canção mistura cantiga infantil, estética lúdica e mensagem de empoderamento feminino para conquistar a folia baiana

Heider Sacramento

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 11:16

A Dama lança “Malvado Favorito” e aposta em mistura de cantiga infantil e pagodão Crédito: Divulgação/@kitofotografo

A Dama já começou a esquentar o Carnaval 2026 com o lançamento de “Malvado Favorito”, música que chega com a ambição de virar um dos hinos da próxima folia em Salvador. Apostando em leveza, memória afetiva e muita dança, a artista propõe uma canção capaz de atravessar gerações e reunir crianças, adultos e idosos em um mesmo clima carnavalesco.

O grande diferencial do novo som está na mistura entre a tradicional cantiga de roda “Uni Duni Tê”, presente na infância de várias gerações ao longo do século passado, e a referência ao personagem que inspira o título da música, um dos mais populares entre o público infantil atual. A ideia é criar uma faixa acessível, divertida e fácil de dançar, com coreografia simples e clima de brincadeira.

“Quero despertar a parte criança que existe em todos nós. É ver os idosos dançando e as crianças se divertindo com uma música que traz a experiência do ‘Uni Duni Tê’, da ‘Pula Corda’, da ‘Amarelinha’. Coisas que as gerações de agora estão perdendo”, afirmou a cantora.

A Dama 1 de 4

Além do apelo musical, “Malvado Favorito” também surge como um convite visual para o Carnaval. A Dama aposta na força da fantasia como parte essencial da experiência carnavalesca e incentiva o público a entrar no clima lúdico da canção durante a festa.

“A música tem tudo a ver com desenho e fantasia. A gente pode sair vestido de ‘malvado favorito’ e lacrar nesse Carnaval”, disse.

Por trás da batida animada do pagodão e da atmosfera infantil, a letra também carrega uma mensagem de empoderamento feminino. Ao usar o “Uni Duni Tê” como metáfora de escolha, A Dama reforça a ideia de que a mulher deve ser protagonista das próprias decisões afetivas e emocionais.