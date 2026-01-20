Acesse sua conta
Depois de um longo período de desgaste, a vida começa a melhorar de verdade para 3 signos a partir de hoje (20 de janeiro)

Verdades difíceis vêm à tona, mas trazem a clareza necessária para recomeçar com mais equilíbrio

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 11:00

Signos
Signos Crédito: Imagem gerada por IA

A partir desta terça-feira, dia 20 de janeiro, a energia muda de forma clara e direta. Verdades que estavam sendo ignoradas vêm à tona, sentimentos antes abafados pedem espaço e a coragem para dizer “não” aparece. Não se trata de otimismo forçado, mas de encarar a realidade com maturidade e entender que você é mais forte do que imaginava. Para três signos, esse é o início de uma fase mais leve, honesta e alinhada com o que realmente faz sentido. Veja a previsão do site "Your Tango".

Câncer: Você percebe que vinha se colocando em segundo plano para evitar conflitos e isso estava drenando sua energia. A partir de agora, fica impossível ignorar suas próprias necessidades. Ao parar de tentar manter a paz a qualquer custo, você sente alívio e segurança emocional. A vida começa a melhorar quando você escolhe se proteger e se priorizar.

Dica cósmica: Cuidar de si não é egoísmo, é sobrevivência emocional.

Famosos do signo de Câncer

Gisele Bündchen (20 de julho)
Marina Ruy Barbosa (30 de junho)
Lionel Messi (24 de junho)
Claudia Leitte (10 de julho)
Margot Robbie (2 de julho)
Selena Gomez (22 de julho)
Grazi Massafera (28 de junho)
Gil do Vigor (14 de julho)
Tom Cruise (3 de julho)
Mariana Rios (4 de julho)
Luisa Sonza (18 de julho)
Fábio Porchat (1º de julho)
Fernanda Lima (25 de junho)
Rafa Justus (21 de julho)
Ariana Grande (26 de junho)
Murilo Benício (13 de julho)
1 de 16
Gisele Bündchen (20 de julho) por Reprodução/Redes Sociais

Virgem: Chega o momento de entender que assumir tudo sozinho não é prova de força. Você começa a enxergar onde estava se sacrificando além do necessário e percebe que pode recuar sem que tudo desmorone. Delegar, descansar e se colocar como prioridade traz uma sensação imediata de calma. A melhora vem quando você aceita que não precisa controlar tudo.

Dica cósmica: Soltar o excesso de responsabilidade também é um ato de coragem.

Famosos do signo de Virgem

Beyoncé (4 de setembro)
Susana Vieira (23 de agosto)
Giovanna Ewbank (14 de setembro)
Alessandra Negrini (29 de agosto)
Glória Pires (23 de agosto)
Tony Ramos (25 de agosto)
Leandra Leal (8 de setembro)
Wesley Safadão (6 de setembro)
Gusttavo Lima (3 de setembro)
Luciano Hulk (3 de setembro)
Fátima Bernardes (17 de setembro)
Carolina Dieckmmann (16 de setembro)
Humberto Carrão (28 de agosto)
Luana Piovani (29 de agosto)
Zendaya (1º de setembro)
Ana Carolina (9 de setembro)
1 de 16
Beyoncé (4 de setembro) por Reprodução/Instagram

Escorpião: Uma verdade interna se impõe e traz libertação. Você entende que certos limites eram necessários e para de se culpar por escolhas feitas no passado recente. Ao confiar novamente na sua intuição, o medo perde espaço e a segurança retorna. A vida melhora quando você retoma o próprio poder e valida suas decisões.

Dica cósmica: Confiar em si mesmo muda completamente o rumo da história.

Famosos do signo de Escorpião

Lázaro Ramos (1º de novembro)
William Bonner (16 de novembro)
Reynaldo Gianecchini (12 de novembro)
Alice Wegmann (3 de novembro)
Luciana Gimenez (3 de novembro)
Katy Perry (25 de outubro)
Carla Perez (16 de novembro)
Fábio Jr (21 de novembro)
Milton Nascimento (26 de outubro)
Dani Calabresa (12 de novembro)
Anne Hathaway (12 de novembro)
Leonardo Dicaprio (11 de novembro)
Ryan Reynolds (23 de outubro)
Fiuk (25 de outubro)
Xamã (30 de outubro)
Pabllo Vittar (1º de novembro)
1 de 16
Lázaro Ramos (1º de novembro) por Rafael Reis & Antonio Netto/Divulgação

