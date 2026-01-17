A avalanche de turistas israelenses que mudou o cenário de um paraíso na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 07:00
Morro de São Paulo, uma pequena vila baiana da Ilha de Tinharé, vive uma transformação silenciosa em suas ladeiras de areia e águas cristalinas.
O arquipélago baiano, famoso pela beleza natural, viu sua rotina mudar radicalmente na última década.
Morro de São Paulo
Isso ocorre devido à presença massiva de um novo público internacional que escolheu a ilha como sua segunda casa durante as férias prolongadas de verão.
Os visitantes oriundos de Israel agora representam uma fatia expressiva dos turistas anuais. O fluxo cresceu tanto que quase metade dos visitantes de um verão recente veio do exterior.
Essa tendência se explica pela cultura de viagem após o período militar obrigatório.
Com recursos acumulados, os jovens buscam destinos onde possam vivenciar experiências autênticas e conexão com o ambiente local preservado e único.
Para atender essa demanda, o setor de serviços precisou se reinventar com agilidade e inteligência. O comércio local passou a incorporar elementos da cultura judaica, facilitando a estadia de quem viaja ao Brasil.
Um exemplo claro é a logística especial adotada durante o período sagrado do shabat. Muitos locais deixam pratos prontos e evitam cobranças diretas na sexta-feira à noite para respeitar os costumes religiosos.
Além do boca a boca, a televisão teve um papel fundamental nessa conexão entre Bahia e Israel. A vila serviu de cenário para produções famosas que mostram a rotina de estrangeiros no solo baiano.
Portanto, o sucesso midiático ajudou a profissionalizar o turismo na região de Tinharé. A vila deixou de ser apenas regional para se tornar um ícone internacional da nossa hospitalidade.