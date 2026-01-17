TURISMO

A avalanche de turistas israelenses que mudou o cenário de um paraíso na Bahia

A vila de Morro de São Paulo se adaptou culturalmente para receber visitantes do Oriente Médio

17 de janeiro de 2026

Morro de São Paulo, uma pequena vila baiana da Ilha de Tinharé, vive uma transformação silenciosa em suas ladeiras de areia e águas cristalinas.

O arquipélago baiano, famoso pela beleza natural, viu sua rotina mudar radicalmente na última década.

Isso ocorre devido à presença massiva de um novo público internacional que escolheu a ilha como sua segunda casa durante as férias prolongadas de verão.

Um novo perfil de viajante na ilha

Os visitantes oriundos de Israel agora representam uma fatia expressiva dos turistas anuais. O fluxo cresceu tanto que quase metade dos visitantes de um verão recente veio do exterior.

Essa tendência se explica pela cultura de viagem após o período militar obrigatório.

Com recursos acumulados, os jovens buscam destinos onde possam vivenciar experiências autênticas e conexão com o ambiente local preservado e único.

Ajustes culturais no dia a dia local

Para atender essa demanda, o setor de serviços precisou se reinventar com agilidade e inteligência. O comércio local passou a incorporar elementos da cultura judaica, facilitando a estadia de quem viaja ao Brasil.

Um exemplo claro é a logística especial adotada durante o período sagrado do shabat. Muitos locais deixam pratos prontos e evitam cobranças diretas na sexta-feira à noite para respeitar os costumes religiosos.

A influência da televisão no paraíso

Além do boca a boca, a televisão teve um papel fundamental nessa conexão entre Bahia e Israel. A vila serviu de cenário para produções famosas que mostram a rotina de estrangeiros no solo baiano.