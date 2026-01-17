Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

A avalanche de turistas israelenses que mudou o cenário de um paraíso na Bahia

A vila de Morro de São Paulo se adaptou culturalmente para receber visitantes do Oriente Médio

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 07:00

Veja como o comércio baiano se transformou para acolher o crescente público de Israel
Veja como o comércio baiano se transformou para acolher o crescente público de Israel Crédito: T. BA/Wikimedia Commons

Morro de São Paulo, uma pequena vila baiana da Ilha de Tinharé, vive uma transformação silenciosa em suas ladeiras de areia e águas cristalinas.

O arquipélago baiano, famoso pela beleza natural, viu sua rotina mudar radicalmente na última década.

Morro de São Paulo

Morro de São Paulo deverá ser um dos destinos mais procurados no próximo verão por Divulgação
Morro de São Paulo combina paisagens paradisíacas, vida noturna vibrante e um toque de história  por Imagem: lazyllama | Shutterstock
Morro de São Paulo  por
Morro de São Paulo  por
Morro de São Paulo por Divulgação
1 de 5
Morro de São Paulo deverá ser um dos destinos mais procurados no próximo verão por Divulgação

Isso ocorre devido à presença massiva de um novo público internacional que escolheu a ilha como sua segunda casa durante as férias prolongadas de verão.

Um novo perfil de viajante na ilha

Os visitantes oriundos de Israel agora representam uma fatia expressiva dos turistas anuais. O fluxo cresceu tanto que quase metade dos visitantes de um verão recente veio do exterior.

Israelenses em Morro de São Paulo
Israelenses em Morro de São Paulo Crédito: Acervo Pessoal

Essa tendência se explica pela cultura de viagem após o período militar obrigatório.

Com recursos acumulados, os jovens buscam destinos onde possam vivenciar experiências autênticas e conexão com o ambiente local preservado e único.

Ajustes culturais no dia a dia local

Para atender essa demanda, o setor de serviços precisou se reinventar com agilidade e inteligência. O comércio local passou a incorporar elementos da cultura judaica, facilitando a estadia de quem viaja ao Brasil.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Saiba por que Morro de São Paulo virou um dos destinos preferidos dos turistas israelenses

Sinagoga e placas em hebraico: Morro de São Paulo vira point de israelenses

Um exemplo claro é a logística especial adotada durante o período sagrado do shabat. Muitos locais deixam pratos prontos e evitam cobranças diretas na sexta-feira à noite para respeitar os costumes religiosos.

A influência da televisão no paraíso

Além do boca a boca, a televisão teve um papel fundamental nessa conexão entre Bahia e Israel. A vila serviu de cenário para produções famosas que mostram a rotina de estrangeiros no solo baiano.

Portanto, o sucesso midiático ajudou a profissionalizar o turismo na região de Tinharé. A vila deixou de ser apenas regional para se tornar um ícone internacional da nossa hospitalidade.

Mais recentes

Imagem - Acabou a espera: Saiba quais signos terão uma virada poderosa e pé no chão a partir de hoje (17 de janeiro)

Acabou a espera: Saiba quais signos terão uma virada poderosa e pé no chão a partir de hoje (17 de janeiro)
Imagem - Como é o sítio onde Daniel Cady mora após o fim do casamento com Ivete Sangalo

Como é o sítio onde Daniel Cady mora após o fim do casamento com Ivete Sangalo
Imagem - Um poder adormecido desperta hoje (17 de janeiro) e coloca 3 signos em um caminho sem volta

Um poder adormecido desperta hoje (17 de janeiro) e coloca 3 signos em um caminho sem volta

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura de Salvador abre inscrições para o programa Minha Casa, Minha Vida; veja critérios
01

Prefeitura de Salvador abre inscrições para o programa Minha Casa, Minha Vida; veja critérios

Imagem - Filho é preso por arremessar a mãe idosa da janela de apartamento
02

Filho é preso por arremessar a mãe idosa da janela de apartamento

Imagem - Como é a cobertura duplex de Faustão vendida por R$ 120 milhões com 20 vagas na garagem, sala de massagem e 1,4 mil m²
03

Como é a cobertura duplex de Faustão vendida por R$ 120 milhões com 20 vagas na garagem, sala de massagem e 1,4 mil m²

Imagem - Clube de Guilherme Bellintani anuncia ídolo do Bahia para a temporada 2026
04

Clube de Guilherme Bellintani anuncia ídolo do Bahia para a temporada 2026