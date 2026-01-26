Acesse sua conta
Você vai precisar dos seus joelhos na velhice: veja as atividades físicas boas para ele

Descubra os exercícios recomendados por especialistas para proteger suas articulações hoje

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 14:30

Aprenda a diferenciar um cansaço muscular comum de uma lesão séria no seu joelho
Aprenda a diferenciar um cansaço muscular comum de uma lesão séria no seu joelho Crédito: Freepik

Alcançar um condicionamento físico ideal exige dedicação, mas o excesso de carga pode cobrar um preço alto.

De acordo com o especialista João Paulo de Albuquerque, nem todo exercício é benéfico para quem possui histórico de sensibilidade articular na região dos joelhos. É fundamental entender que o impacto repetitivo pode agravar lesões antigas de forma silenciosa.

Atividades ao ar livre como caminhada são excelentes para o bem-estar

Modalidades ideais para quem busca evitar o impacto

Fortalecer a musculatura ao redor da articulação é o primeiro passo para garantir a proteção total dos joelhos.

A prática da hidroginástica e do ciclismo permite ganhar força muscular sem submeter os ligamentos a pressões desnecessárias.

Essas opções são fundamentais para quem deseja manter a constância sem sacrificar a mobilidade.

O treinamento funcional focado no equilíbrio também desempenha um papel crucial na prevenção de acidentes.

Ao trabalhar a estabilidade do tronco, o praticante melhora o suporte para as pernas durante qualquer movimento. Por consequência, a musculação orientada se torna uma ferramenta poderosa para distribuir o peso corporal corretamente.

Os sinais que revelam a necessidade de um especialista

Você deve procurar ajuda quando sentir que a instabilidade no joelho está prejudicando sua movimentação normal.

Estalos que geram dor ou a sensação de que a articulação vai falhar são sintomas claros de comprometimento. Além disso, o surgimento de inchaços após o esforço físico merece uma análise clínica detalhada.

Eventos traumáticos, como torções súbitas ou pancadas diretas, exigem um atendimento médico ou fisioterapêutico imediato.

Ignorar esses avisos pode transformar um incômodo passageiro em uma limitação física permanente. Por isso, a avaliação profissional é a única forma segura de planejar um tratamento de reabilitação.

