Você vai precisar dos seus joelhos na velhice: veja as atividades físicas boas para ele

Descubra os exercícios recomendados por especialistas para proteger suas articulações hoje

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 14:30

Aprenda a diferenciar um cansaço muscular comum de uma lesão séria no seu joelho Crédito: Freepik

Alcançar um condicionamento físico ideal exige dedicação, mas o excesso de carga pode cobrar um preço alto.

De acordo com o especialista João Paulo de Albuquerque, nem todo exercício é benéfico para quem possui histórico de sensibilidade articular na região dos joelhos. É fundamental entender que o impacto repetitivo pode agravar lesões antigas de forma silenciosa.

Modalidades ideais para quem busca evitar o impacto

Fortalecer a musculatura ao redor da articulação é o primeiro passo para garantir a proteção total dos joelhos.

A prática da hidroginástica e do ciclismo permite ganhar força muscular sem submeter os ligamentos a pressões desnecessárias.

Essas opções são fundamentais para quem deseja manter a constância sem sacrificar a mobilidade.

O treinamento funcional focado no equilíbrio também desempenha um papel crucial na prevenção de acidentes.

Ao trabalhar a estabilidade do tronco, o praticante melhora o suporte para as pernas durante qualquer movimento. Por consequência, a musculação orientada se torna uma ferramenta poderosa para distribuir o peso corporal corretamente.

Os sinais que revelam a necessidade de um especialista

Você deve procurar ajuda quando sentir que a instabilidade no joelho está prejudicando sua movimentação normal.

Estalos que geram dor ou a sensação de que a articulação vai falhar são sintomas claros de comprometimento. Além disso, o surgimento de inchaços após o esforço físico merece uma análise clínica detalhada.

Eventos traumáticos, como torções súbitas ou pancadas diretas, exigem um atendimento médico ou fisioterapêutico imediato.