São Paulo começa a preparar prédios para receber 'carros voadores'; veja como vai funcionar

Conheça o plano que pretende ligar o Campo de Marte aos principais centros econômicos via eVTOLs

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 16:00

A movimentação para viabilizar os famosos carros voadores já começou e promete mudar a forma como as pessoas circulam pela cidade
A movimentação para viabilizar os famosos carros voadores já começou e promete mudar a forma como as pessoas circulam pela cidade Crédito: Pedu0303/Wikimmedia Commons

O céu de São Paulo está prestes a ganhar uma nova camada de transporte com a implementação de tecnologias aéreas avançadas.

A movimentação para viabilizar os famosos carros voadores já começou e promete mudar a forma como as pessoas circulam pela cidade. Esse avanço tecnológico coloca o Brasil em uma posição pioneira no setor de mobilidade.

Aliança entre PAX e UrbanV para aviação elétrica

De acordo com a revista Exame, a viabilização desse projeto audacioso acontece por meio de uma parceria entre a PAX Aeroportos e a renomada empresa internacional UrbanV.

Corrida dos eVTOLs do futuro: conheça os 'carros voadores'

Projeto da Lilium, empresa alemã que projeta veículo para transportar até 7 pessoas a 400km/h/ Divulgação por Divulgação
Foto: Eve Air Mobility/ DivulgaçãoEm setembro, a Eve iniciou suas simulaçõ…Eve iniciou suas simulações testes para as operações em eVTOLs em Chicago, nos Estados Unidos por Divulgação
Modelo eVTOL da Volocopter, o VoloCity / Reprodução/Instagram por Divulgação
Corrida dos eVTOLs do futuro: conheça os 'carros voadores' por Divulgação
Corrida dos eVTOLs do futuro: conheça os 'carros voadores' por Divulgação
Corrida dos eVTOLs do futuro: conheça os 'carros voadores' por Divulgação
CityAirbus da Airbus Helicopters / Divulgação por Divulgação
Projeção do VA-X4 da Gol / Divulgação por Divulgação
1 de 8
Projeto da Lilium, empresa alemã que projeta veículo para transportar até 7 pessoas a 400km/h/ Divulgação por Divulgação

Juntas, elas planejam projetar e operar vertiportos, que funcionam como estações de embarque para aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical.

De acordo com Rogério Augusto Prado, CEO da PAX, o objetivo é transformar esses locais em grandes centros de conectividade.

O executivo destaca que o uso de aeroportos centrais é uma estratégia inteligente para otimizar a infraestrutura urbana que já está disponível.

Ele afirma que o projeto é apenas o primeiro passo de uma rede muito mais ampla e integrada no futuro.

Como ressalta o CEO: “Estamos construindo as bases para futuras redes de mobilidade aérea no Brasil, a partir de aeroportos que já desempenham papel central na aviação urbana”.

Novas oportunidades para investidores de imóveis

O anúncio dessa infraestrutura aérea gerou um impacto imediato nas expectativas do setor imobiliário, especialmente na Zona Norte de São Paulo.

Cláudio Carvalho, da incorporadora AW Realty, defende para a Exame que a presença de vertiportos funciona como um imã para novos projetos arquitetônicos inéditos.

Por isso, a região está se tornando um canteiro de obras para edifícios que atendem às novas demandas tecnológicas.

A praticidade de voar diretamente para áreas nobres em poucos minutos é o que mais atrai a atenção de potenciais compradores.

Segundo o empresário, a integração com pontos estratégicos da cidade mudará a percepção de valor dos terrenos próximos ao aeroporto.

Ele esclarece que “Se ocorrer de fato, a operação de eVTOLs possibilitará conexão com outros aeroportos e com a Faria Lima”.

Além dos imóveis luxuosos, o mercado também aposta em unidades menores para atender profissionais que buscam praticidade e mobilidade urbana.

Apartamentos com plantas enxutas, possuindo um ou dois dormitórios, estão entre os lançamentos mais aguardados para os próximos meses naquela área.

Top 10 carros mais baratos do Brasil em 2026

10º - Renault Kwid E-Tech - R$ 99.990: O Kwid E-Tech abre a lista consolidado como o veículo elétrico mais acessível do mercado brasileiro por Reprodução
9º - Chevrolet Onix 1.0 MT - R$ 99.990: O pacote de itens do Onix destaca-se pelos seis airbags, central multimídia MyLink de oito polegadas, assistente de partida em rampa e chave com sensor de aproximação por Divulgação
8º - Hyundai HB20 Comfort 1.0 - R$ 95.190: A configuração Comfort posiciona-se como a opção de entrada do Hyundai HB20 na linha 2026.  por Reprodução
7º - Citroën Basalt Feel 1.0 MT - R$ 94.990: O único SUV a integrar a lista é o Citroën Basalt Feel, equipado com o motor 1.0 Firefly de três cilindros, que entrega até 75 cv e 10,7 kgfm de torque, aliado a um câmbio manual de cinco marchas por Divulgação
6º -Fiat Argo 1.0 - R$ 92.990: O Fiat Argo mantém sua presença no mercado com uma base sólida desde o lançamento em 2017 por Divulgação
5º -Volkswagen Polo Track - R$ 93.660: A versão de entrada Track utiliza o motor 1.0 aspirado de três cilindros, que gera até 84 cv e 10,3 kgfm de torque, operado por uma transmissão manual de cinco velocidades por Reprodução
4º - Peugeot 208 Style - R$ 92.990: O veiculo é equipado com o motor 1.0 Firefly, que entrega 75 cv de potência e 10,7 kgfm de torque por Reprodução
3º - Fiat Mobi Like - R$ 81.060: O Fiat Mobi inicia 2026 como o terceiro veículo mais barato do país, sendo mais um modelo da marca a adotar o motor 1.0 Firefly.   por Divulgação
2º - Renault Kwid Zen - R$ 78.690: Entre seus principais itens de série, destaca-se a direção com assistência elétrica, o sistema Stop&Start (que auxilia na economia de combustível), luzes de condução diurna em LED e monitoramento da pressão dos pneus por Divulgação
1º - Citroën C3 Live 1.0 mt - R$ 75.990: O Citroën C3 detém o título de carro mais barato do Brasil no início de 2026. A versão de entrada Live está equipada com o motor 1.0 Firefly, que entrega 75 cv de potência e 10,7 kgfm de torque por Divulgação
1 de 10
10º - Renault Kwid E-Tech - R$ 99.990: O Kwid E-Tech abre a lista consolidado como o veículo elétrico mais acessível do mercado brasileiro por Reprodução

Dessa forma, a modernização do transporte aéreo acaba promovendo um desenvolvimento econômico equilibrado para toda a comunidade local.

