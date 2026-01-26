TECNOLOGIA

São Paulo começa a preparar prédios para receber 'carros voadores'; veja como vai funcionar

Conheça o plano que pretende ligar o Campo de Marte aos principais centros econômicos via eVTOLs

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 16:00

A movimentação para viabilizar os famosos carros voadores já começou e promete mudar a forma como as pessoas circulam pela cidade Crédito: Pedu0303/Wikimmedia Commons

O céu de São Paulo está prestes a ganhar uma nova camada de transporte com a implementação de tecnologias aéreas avançadas.

A movimentação para viabilizar os famosos carros voadores já começou e promete mudar a forma como as pessoas circulam pela cidade. Esse avanço tecnológico coloca o Brasil em uma posição pioneira no setor de mobilidade.

Aliança entre PAX e UrbanV para aviação elétrica

De acordo com a revista Exame, a viabilização desse projeto audacioso acontece por meio de uma parceria entre a PAX Aeroportos e a renomada empresa internacional UrbanV.

Juntas, elas planejam projetar e operar vertiportos, que funcionam como estações de embarque para aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical.

Conhecidos como eVTOLs, esses aparelhos representam uma alternativa sustentável e eficiente para fugir dos congestionamentos terrestres tradicionais de todos os dias.

O Campo de Marte e o aeroporto de Jacarepaguá servem como laboratórios para o sandbox regulatório da ANAC.

Esse processo é fundamental para garantir que todos os procedimentos de segurança aérea sejam seguidos rigorosamente antes da abertura comercial.

De acordo com Rogério Augusto Prado, CEO da PAX, o objetivo é transformar esses locais em grandes centros de conectividade.

O executivo destaca que o uso de aeroportos centrais é uma estratégia inteligente para otimizar a infraestrutura urbana que já está disponível.

Ele afirma que o projeto é apenas o primeiro passo de uma rede muito mais ampla e integrada no futuro.

Como ressalta o CEO: “Estamos construindo as bases para futuras redes de mobilidade aérea no Brasil, a partir de aeroportos que já desempenham papel central na aviação urbana”.

Novas oportunidades para investidores de imóveis

O anúncio dessa infraestrutura aérea gerou um impacto imediato nas expectativas do setor imobiliário, especialmente na Zona Norte de São Paulo.

Cláudio Carvalho, da incorporadora AW Realty, defende para a Exame que a presença de vertiportos funciona como um imã para novos projetos arquitetônicos inéditos.

Por isso, a região está se tornando um canteiro de obras para edifícios que atendem às novas demandas tecnológicas.

A praticidade de voar diretamente para áreas nobres em poucos minutos é o que mais atrai a atenção de potenciais compradores.

Segundo o empresário, a integração com pontos estratégicos da cidade mudará a percepção de valor dos terrenos próximos ao aeroporto.

Ele esclarece que “Se ocorrer de fato, a operação de eVTOLs possibilitará conexão com outros aeroportos e com a Faria Lima”.

Além dos imóveis luxuosos, o mercado também aposta em unidades menores para atender profissionais que buscam praticidade e mobilidade urbana.

Apartamentos com plantas enxutas, possuindo um ou dois dormitórios, estão entre os lançamentos mais aguardados para os próximos meses naquela área.

