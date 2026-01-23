Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Brasil tem a segunda maior pista de aeroporto do mundo, e isso tem uma explicação; veja as dez maiores

Localizada no interior paulista, a pista de Gavião Peixoto é um marco da engenharia aeronáutica nacional

  • B
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 13:00

Saiba por que a Embraer utiliza uma das pistas mais longas do planeta para testar suas aeronaves
Saiba por que a Embraer utiliza uma das pistas mais longas do planeta para testar suas aeronaves Crédito: Pexels

O Brasil ostenta um título impressionante que muitos entusiastas da aviação desconhecem totalmente. A pista da unidade da Embraer em Gavião Peixoto, no interior de São Paulo, está entre as maiores do mundo.

Essa estrutura colossal reforça a relevância do país na indústria aeronáutica e no desenvolvimento de aeronaves no Brasil.

Salas VIPs dos aeroportos

Bradesco Lounge por Divulgação
Itaú Personnalité Lounge por Divulgação
Nubank Lounge (Ultravioleta) por Divulgação
BTG Terminal Privativo por Divulgação
Lounge Nomad por Divulgação
Espaço Banco Safra por Divulgação
Espaço Banco Safra por Divulgação
Espaço Banco Safra por Divulgação
Espaço Banco Safra por Divulgação
Espaço Banco Safra por Divulgação
The Centurion Lounge (American Express) por Divulgação
Espaço C6 Bank por Divulgação
1 de 12
Bradesco Lounge por Divulgação

A escolha desse local específico não aconteceu por acaso ou mera conveniência logística. A topografia favorável foi decisiva para sua escolha durante a fase de planejamento da unidade.

Hoje, o local funciona como a base principal da Embraer para o desenvolvimento e testes aeronáuticos rigorosos.

A ciência de voar em pistas gigantes

Para construir tais estruturas, os engenheiros consideram áreas de segurança, relevo e obstáculos no entorno.

Gavião Peixoto, segura e com melhor qualidade de vida do Brasil

Gavião Peixoto surgiu como um dos povoados pertencentes a um núcleo colonial em 1907 por Reprodução
Baixo nível de criminalidade de Gavião Peixoto torna o município atrativo para novos investimentos por Reprodução
Grande mudança aconteceu após chegada da Embraer, que desenvolveu a indústria aeroespacial por Divulgação/Gavião Peixoto
1 de 3
Gavião Peixoto surgiu como um dos povoados pertencentes a um núcleo colonial em 1907 por Reprodução

Eles também analisam a orientação da pista em relação aos ventos para completar a equação de segurança. Além disso, fatores ambientais como altitude e temperatura influenciam diretamente no comprimento final da pista.

Como o ar menos denso reduz o desempenho das aeronaves, regiões altas exigem pistas muito mais longas. Por exemplo, o Aeroporto de Denver, nos Estados Unidos, utiliza sua extensão para operar em alta altitude.

Portanto, o tamanho é uma resposta direta às necessidades físicas e climáticas de cada região.

Onde estão os maiores asfaltos do globo

A lista das maiores pistas é liderada pela Rússia, mas o Brasil segue logo atrás na segunda posição.

O Aeroporto Ulyanovsk Vostochny foi construído como parte de um complexo militar soviético e hoje detém o título mundial. Já o Aeroporto de Upington, na África do Sul, foi projetado originalmente para receber o icônico Boeing 747.

Confira os dez aeroportos com as pistas mais longas:

  • Ulyanovsk Vostochny (Rússia): 5.000 metros.
  • Gavião Peixoto (Brasil): 4.966 metros.
  • Upington (África do Sul): 4.900 metros.
  • Hamad (Catar): 4.850 metros.
  • Denver (Estados Unidos): 4.876 metros.
  • Erbil (Iraque): 4.800 metros.
  • Robert Gabriel Mugabe (Zimbábue): 4.724 metros.
  • N’Djili (Congo): 4.699 metros.
  • Hosea Kutako (Namíbia): 4.532 metros.
  • Al Maktoum (Emirados Árabes): 4.498 metros.

Tags:

Aeroporto Aviação

Mais recentes

Imagem - Universo envia alívio e vitalidade hoje (23 de janeiro): veja quais signos precisam extravasar para evitar o estresse

Universo envia alívio e vitalidade hoje (23 de janeiro): veja quais signos precisam extravasar para evitar o estresse
Imagem - BBB 26: Alberto Cowboy detona Boninho e diz que ex-diretor era mal-educado

BBB 26: Alberto Cowboy detona Boninho e diz que ex-diretor era mal-educado
Imagem - Patamares ganhará nova creche exclusiva para cães pequenos

Patamares ganhará nova creche exclusiva para cães pequenos

MAIS LIDAS

Imagem - Internet surta ao descobrir que Bell Marques tem filha de 46 anos
01

Internet surta ao descobrir que Bell Marques tem filha de 46 anos

Imagem - Inscrições abertas: Educação da Bahia abre seleção com quase 3 mil vagas
02

Inscrições abertas: Educação da Bahia abre seleção com quase 3 mil vagas

Imagem - ‘Porra, tô com vontade de chorar’, diz ex-atacante de Bahia e Vitória após estreia no Sport
03

‘Porra, tô com vontade de chorar’, diz ex-atacante de Bahia e Vitória após estreia no Sport

Imagem - Chega de esperar: 4 signos entram em fase intensa de amor e decisões corajosas nesta sexta (23 de janeiro)
04

Chega de esperar: 4 signos entram em fase intensa de amor e decisões corajosas nesta sexta (23 de janeiro)