Brasil tem a segunda maior pista de aeroporto do mundo, e isso tem uma explicação; veja as dez maiores

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 13:00
O Brasil ostenta um título impressionante que muitos entusiastas da aviação desconhecem totalmente. A pista da unidade da Embraer em Gavião Peixoto, no interior de São Paulo, está entre as maiores do mundo.
Essa estrutura colossal reforça a relevância do país na indústria aeronáutica e no desenvolvimento de aeronaves no Brasil.
A escolha desse local específico não aconteceu por acaso ou mera conveniência logística. A topografia favorável foi decisiva para sua escolha durante a fase de planejamento da unidade.
Hoje, o local funciona como a base principal da Embraer para o desenvolvimento e testes aeronáuticos rigorosos.
Para construir tais estruturas, os engenheiros consideram áreas de segurança, relevo e obstáculos no entorno.
Eles também analisam a orientação da pista em relação aos ventos para completar a equação de segurança. Além disso, fatores ambientais como altitude e temperatura influenciam diretamente no comprimento final da pista.
Como o ar menos denso reduz o desempenho das aeronaves, regiões altas exigem pistas muito mais longas. Por exemplo, o Aeroporto de Denver, nos Estados Unidos, utiliza sua extensão para operar em alta altitude.
Portanto, o tamanho é uma resposta direta às necessidades físicas e climáticas de cada região.
A lista das maiores pistas é liderada pela Rússia, mas o Brasil segue logo atrás na segunda posição.
O Aeroporto Ulyanovsk Vostochny foi construído como parte de um complexo militar soviético e hoje detém o título mundial. Já o Aeroporto de Upington, na África do Sul, foi projetado originalmente para receber o icônico Boeing 747.