ALERTA

Jovem de 19 anos é internado após introduzir desodorante no ânus

Caso viralizou nas redes sociais

Carol Neves

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 13:40

Imagens do desodorante no reto Crédito: Reprodução

Um jovem de 19 anos precisou ser hospitalizado após um objeto ficar preso no reto durante uma prática sexual. O caso, atendido pelo cirurgião coloproctologista Daniel Brosco, envolveu a introdução de um desodorante no ânus, que acabou sendo sugado pelo intestino e não pôde ser retirado em casa.

Segundo o médico, o paciente relatou que usava o objeto durante uma “brincadeira” sexual quando a embalagem subiu para o reto, exigindo internação para a retirada. O episódio levou o especialista a fazer um alerta público nas redes sociais sobre os riscos do uso de itens inadequados para esse tipo de prática.

“A fantasia não é um problema. O problema é não usar objetos específicos para isso. Imagina se o conteúdo da embalagem vaza ou se o objeto sobe de uma forma que exige cirurgia para retirar? Já tive pacientes que acabaram com infecções graves e morreram", afirmou.

De acordo com o médico, situações como essa têm se tornado cada vez mais comuns nos consultórios e hospitais. Nos últimos meses, ele afirma já ter atendido pacientes que precisaram de intervenção médica para remover objetos como batata, partes de uma cadeira, garrafa de vidro e até plug anal.

O especialista explica que o intestino pode “sugar” objetos introduzidos no ânus devido aos movimentos peristálticos - contrações involuntárias responsáveis pelo funcionamento do órgão - ou pelo vácuo formado em regiões como o reto. Com isso, o item pode ficar preso rapidamente.

Diante desse tipo de situação, Brosco reforça que a pessoa deve procurar atendimento médico imediatamente. Tentativas caseiras, como o uso de laxantes, são perigosas e podem piorar o quadro, já que as contrações provocadas pelo medicamento tendem a empurrar ainda mais o objeto.

Embora o sexo anal ainda seja cercado por tabus, especialistas explicam que a prática, quando realizada corretamente, não oferece riscos à saúde e não causa problemas como hemorroidas. A região anal, inclusive, é considerada uma importante zona erógena por concentrar muitas terminações nervosas.