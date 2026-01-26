BRASIL

Mais de 950 mil famílias passam a ter direito a gás de cozinha gratuito; saiba como

Programa Gás do Povo chega a segunda fase de implementação

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 15:29

Veja quem tem direito ao benefício Crédito: Joa Souza/ Shutterstock

Todas as capitais brasileiras passam a integrar o Gás do Povo, que oferece recarga gratuita de botijão de gás, a partir desta segunda-feira (26). Nesta segunda fase de implementação do programa, o auxílio chega a 950 mil novas famílias em mais de 10 mil pontos de revendas credenciadas.

Salvador já era uma das capitais contempladas pelo programa, com mais de 170 mil famílias aptas a receber o benefício. A partir de agora, o Gás do Povo passa a contemplar as seguintes cidades: Aracaju, Boa Vista, Brasília, Campo Grande, Cuiabá, Curitiba, Florianópolis, João Pessoa, Macapá, Maceió, Manaus, Palmas, Porto Velho, Rio Branco, Rio de Janeiro, São Luís e Vitória

Com isso, uma em cada seis revendas de gás de cozinha do país está conectada ao programa Gás do Povo, de acordo com informações do Governo Federal. Os pontos para recarregar os botijões ficam em média até 2 km de distância das residências de cada família.

Quem tem direito ao benefício?

O programa contempla famílias beneficiadas com Bolsa Família com pelo menos duas pessoas, renda per capita de até meio salário mínimo e que estão com o Cadastro Único atualizado. O CPF do responsável familiar também deve estar regular.