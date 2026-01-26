Acesse sua conta
Tio de Suzane von Richthofen não deixou testamento e herança de R$ 5 milhões vira disputa de família

Médico foi achado sem vida esse mês, dando início a briga

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 12:23

Suzane compareceu na delegacia para fazer reconhecimento do corpo do tio
Crédito: Reprodução

A confirmação de que o médico aposentado Miguel Abdalla Netto, de 76 anos, não deixou testamento abriu uma disputa judicial por uma herança estimada em cerca de R$ 5 milhões. A informação foi confirmada após um levantamento feito em cartórios de São Paulo, que não encontrou nenhum registro de última vontade em nome dele, segundo o colunista Ullisses Campbell, de O Globo.

Miguel morreu no dia 9 de janeiro dentro da própria casa, no bairro do Campo Belo, na capital paulista. O corpo foi encontrado sentado em uma poltrona, já em avançado estado de decomposição. Segundo o atestado de óbito, a causa da morte é indeterminada e depende de exames complementares. A Polícia Civil trata o caso como morte suspeita. O sepultamento ocorreu em Pirassununga, no interior do estado, com presença de apenas uma pessoa.

Morte de tio de Suzane von Richthofen abriu disputa

Sem pais, esposa, filhos ou irmãos vivos, a sucessão abre espaço para que Suzane von Richthofen, sobrinha do médico, possa herdar os bens. O patrimônio inclui ao menos duas casas, aplicações financeiras e um sítio no litoral paulista.

A prima de Miguel, Silvia Magnani, de 69 anos, também entrou na disputa. Ela afirma ter mantido um relacionamento com ele por cerca de 14 anos e busca na Justiça o reconhecimento de união estável para ser incluída na partilha. Foi Silvia quem conseguiu liberar o corpo e providenciar o sepultamento. “Ele falava horrores da Suzane. Ela mandou matar a própria mãe, que era a única irmã de Miguel”, disse.

Antes mesmo da abertura do inventário, Silvia e Suzane já haviam se enfrentado judicialmente, tanto pela liberação do corpo quanto pelo acesso à casa do médico, que permanece fechada por decisão de um vizinho que só aceita entregar a chave mediante ordem judicial. Suzane já contratou advogada e afirma que vai lutar pelo que considera ser seu direito e o do filho.

Suzane von Richthofen

