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Banco do Brasil é condenado por retirar dinheiro sem aviso de conta de funcionária

Banco deve devolver em dobro a quantia debitada, decidiu TST

  • Foto do(a) author(a) Maria Raquel Brito

  • Maria Raquel Brito

Publicado em 18 de março de 2026 às 21:44

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TST Crédito: Divulgação

O Banco do Brasil foi condenado a devolver em dobro valores que debitou diretamente da conta-corrente de uma funcionária, que teve R$ 11,4 mil debitados pelo banco sem aviso prévio. A quantia era referente ao adiantamento emergencial, destinado a empregados que tivessem o benefício previdenciário cessado e fossem considerados inaptos pelo médico do trabalho do banco.

O objetivo era amparar o empregado enquanto aguardavam nova posição do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) sobre o afastamento. O valor correspondia às verbas mensais fixas de natureza salarial e o prazo máximo era de 120 dias.

Segundo a Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST), responsável pela decisão, o banco, ao descontar os valores diretamente na conta da empregada, agiu como operador financeiro, e não como empregador.

Banco do Brasil

Benefícios do Banco do Brasil por Reprodução
App do Banco do Brasil por Divulgação
Banco do Brasil por Reprodução
Banco do Brasil por Marcelo Camargo/Ag.Br
Banco do Brasil por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Antiga agência do Banco do Brasil no município de Caem por Foto: Leitor CORREIO
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Benefícios do Banco do Brasil por Reprodução

Na reclamação trabalhista, a bancária disse que estava afastada do trabalho por cerca de dez anos em razão de doenças psiquiátricas, com sucessivos pedidos de benefício previdenciário junto ao INSS. Em períodos em que o benefício foi negado ou estava em análise, o banco pagou o adiantamento emergencial – até esse débito sem aviso prévio em outubro de 2015.

Segundo a funcionária, o desconto teria sido feito mesmo sem saldo suficiente, o que deixou sua conta cerca de R$ 11 mil negativa no cheque especial, gerando encargos financeiros e agravando sua situação pessoal e psicológica. Ela afirma que a convenção coletiva prevê expressamente que, em caso de indeferimento do benefício previdenciário ou do pedido de reconsideração junto ao INSS, o valor do adiantamento não deve ser descontado.

Empregada não cumpriu requisitos para receber benefício, diz Banco do Brasil

Em sua defesa, o banco alegou que a empregada não cumpriu os requisitos previstos nas normas coletivas e nos regulamentos internos para continuar recebendo o adiantamento, e os valores adiantados foram descontados quando se constatou que ela não tinha direito ao benefício entre fevereiro e agosto de 2015.

O juízo de primeiro grau e o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Campinas/SP) entenderam que o banco havia estendido o benefício por mera liberalidade e que o desconto era abusivo. Com isso, condenaram o BB a devolver em dobro o valor descontado. O banco então recorreu ao TST, mas o recurso foi rejeitado pelo tribunal.

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