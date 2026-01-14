Acesse sua conta
Fim solitário: tio de Suzane von Richthofen é enterrado na presença de apenas uma pessoa

Morte de Miguel Abdala Netto desencadeia disputa por herança estimada em R$ 5 milhões

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 09:01

Suzane von Richthofen e Miguel Abdala Netto
Suzane von Richthofen e Miguel Abdala Netto Crédito: Reprodução

O enterro do médico Miguel Abdala Netto, tio de Suzane von Richthofen, foi marcado pela ausência de familiares e ocorreu com a presença de apenas uma pessoa. O sepultamento aconteceu na terça-feira (13), em Pirassununga, cidade de origem da família, e escancarou o isolamento em que ele vivia nos últimos anos.

Quem acompanhou a cerimônia foi a prima de primeiro grau do médico, Silvia Magnani, que manteve um relacionamento com ele por cerca de 14 anos e ficou responsável por liberar o corpo e providenciar o funeral. "Só estava eu no cemitério", disse Silvia ao jornalista Ullisses Campbell, de O Globo.

Enterro do corpo de Miguel por Reprodução

Segundo ela, o sepultamento foi simples e não atendeu ao desejo manifestado por Miguel em vida. O médico queria ser enterrado ao lado da mãe e dos avós, o que não foi possível.

A morte de Miguel deu início a uma disputa judicial envolvendo Suzane Magnani, condenada a 39 anos de prisão por mandar matar os próprios pais, e a própria Silvia. O patrimônio deixado pelo médico é estimado em cerca de R$ 5 milhões, e o embate começou antes mesmo do enterro, quando ambas tentaram liberar o corpo na delegacia e no Instituto Médico Legal (IML), em São Paulo. Silvia conseguiu autorização primeiro.

Até agora, apenas as duas se apresentaram como interessadas diretas na herança. O cenário pode mudar caso exista um testamento. Sem esse documento, a lei prevê que os bens fiquem com os sobrinhos, o que colocaria Suzane e o irmão dela, Andreas von Richthofen, como herdeiros. Silvia afirmou que tentou localizar Andreas, mas não conseguiu.

Miguel foi encontrado morto dentro da própria casa, no bairro Campo Belo, na zona sul de São Paulo, na madrugada de sábado (10), sentado em uma poltrona no quarto. O corpo já estava em avançado estado de decomposição. A Polícia Civil trata o caso como morte suspeita e aguarda os laudos periciais, embora a principal hipótese seja um ataque cardíaco fulminante.

A disputa também se estendeu ao imóvel onde o médico morava. Silvia e Suzane procuraram, em momentos diferentes, o vizinho que guarda a chave da casa. Ele informou que só entregará a chave mediante ordem judicial. O histórico de desconfiança de Miguel em relação à sobrinha ajuda a explicar o clima de tensão que agora se transfere para os tribunais.

Tags:

Suzane von Richthofen Miguel Abdala Netto

