Suzane von Richthofen vai disputar herança de R$ 5 milhões do tio com uma prima

Briga começou antes do enterro de Miguel Abdala Netto e já envolve ações na Justiça, liberação do corpo e acesso a imóvel

Carol Neves

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 07:42

Suzane von Richthofen e Silvia Magnani Crédito: Reprodução

A morte do médico Miguel Abdala Netto deu início a uma disputa judicial envolvendo Suzane von Richthofen, condenada a 39 anos de prisão por mandar matar os próprios pais, e a prima de primeiro grau do médico, Silvia Magnani. O conflito gira em torno de uma herança estimada em cerca de R$ 5 milhões e começou antes mesmo do sepultamento. As informações são do jornalista Ullisses Campbell, em O Globo.

No fim de semana, as duas tentaram liberar o corpo na 27ª Delegacia e no Instituto Médico Legal (IML), em São Paulo. Silvia conseguiu a liberação e providenciou o enterro, realizado na terça-feira (13), em Pirassununga. Segundo ela, o sepultamento foi simples e contrariou o desejo de Miguel, que queria ser enterrado ao lado da mãe e dos avós. "Só estava eu no cemitério", afirmou Silvia, que manteve um relacionamento com o médico por cerca de 14 anos.

Até agora, apenas Silvia e Suzane se apresentaram como interessadas diretas na herança. Silvia afirma buscar “justiça” ao médico e diz que, se a Justiça decidir em favor de Suzane, aceitará a decisão.

A situação pode mudar caso exista um testamento. Sem esse documento, a lei prevê que os bens fiquem com os sobrinhos, o que colocaria Suzane e o irmão dela, Andreas von Richthofen, como herdeiros. Silvia tentou localizar Andreas, mas afirma que não conseguiu. Diante disso, a disputa nesse momento ficou restrita às duas e deve avançar no Judiciário. Suzane já entrou com uma ação pedindo a tutela do cadáver para tentar se tornar inventariante.

Miguel foi encontrado morto dentro de casa, no bairro Campo Belo, na zona sul de São Paulo, na madrugada de sábado (10). O corpo estava em avançado estado de decomposição. A Polícia Civil trata o caso como morte suspeita e aguarda laudos, embora a principal hipótese seja um ataque cardíaco fulminante.

A tensão também chegou ao imóvel do médico. Silvia e Suzane procuraram o vizinho que guarda a chave da casa, mas ele afirmou que só a entregará mediante ordem judicial. O histórico de desconfiança de Miguel em relação à sobrinha ajuda a explicar o clima de embate que agora se desenrola nos tribunais.