SAÚDE

Audeus! Funeral de pets tem desde chuva de pétalas até cinzas transformadas em diamante

Cremação e memoriais personalizados ajudam famílias a lidarem com a perda

Agência Correio

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 20:00

'Nós buscamos o animal e preparamos todo o ambiente para que a família possa começar a elaborar o luto', esclarece Crédito: Freepik

Perder um amigo de quatro patas gera uma dor imensa. Felizmente, Goiânia oferece atualmente rituais de despedida que tratam os animais com a mesma dignidade dos humanos.

Segundo o portal Mais Goiás, diversas empresas especializadas ajudam os tutores a atravessarem esse período de luto com muito carinho e inovação técnica.

'Quatro Vidas de Um Cachorro' 1 de 5

Modernidade no luto animal

A PaxDominiPET disponibiliza serviços específicos para cães e gatos em Goiás. A instituição garante um suporte completo que inicia no transporte cuidadoso do animal falecido.

Além disso, o reconhecimento formal pelo dono acontece sempre diante de um profissional treinado para prestar o auxílio necessário.

Q.I. do cão: veja as raças de cachorros mais inteligentes 1 de 36

A empresa executa cada processo de forma humanizada para confortar os corações. Omar Layunta, que representa a organização, afirma que a prioridade é o acolhimento do grupo familiar.

“Nós buscamos o animal e preparamos todo o ambiente para que a família possa começar a elaborar o luto”, esclarece.

Etapas da cerimônia final

A despedida presencial leva quinze minutos porque não existem técnicas de tanatopraxia animal. Logo após o velório, o veículo funerário transporta a urna pet até o forno crematório isolado.

Posteriormente, a família recebe as cinzas, podendo transformá-las em diamantes ou colocá-las em pingentes de memória bastante delicados.

O custo médio para produzir diamantes memoriais atinge o patamar de cinco mil reais. Por outro lado, existem alternativas mais baratas e sustentáveis para quem prefere a natureza.

Uma biológica custa mil e trezentos reais e serve como base para o crescimento de novas árvores.

Alternativas para diversas espécies

O Complexo Vale do Cerrado foca seus atendimentos apenas na prestação de cremações. Segundo Guilherme Santana, diretor da unidade, não existem restrições sobre o tipo de animal atendido. O limite principal envolve apenas o peso do pet, que não deve ultrapassar a marca de cem quilos.

Os responsáveis recebem as cinzas em caixas simples acompanhadas de mensagens de apoio.

Contudo, existe a chance de investir em urnas personalizadas de até três mil reais.