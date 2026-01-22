Acesse sua conta
Milhões de peixes indo à tona nos canais de Veneza intriga especialistas e surpreende turistas

Cientistas investigam por que milhares de tainhas ocupam os canais italianos

  • Agência Correio

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 09:00

Essa migração sazonal mobiliza a atenção total de cientistas que buscam entender a dinâmica dessa ocupação aquática Crédito: Freepik

Os tradicionais canais venezianos guardam um segredo biológico que só se revela quando os termômetros marcam as temperaturas mais baixas do ano.

Durante o auge do inverno europeu, a cidade assiste ao surgimento massivo de peixes que nadam tranquilamente sob as gôndolas históricas.

Veneza, Itália

Veneza, Itália por Shutterstock
Turistas sob arcos inundados da Praça St Mark durante um período de alta-água (Acqua Alta) em Veneza. As inundações, causadas por uma convergência de marés altas e um forte vento Sirocco, atingiu cerca de 150 centímetros. por MIGUEL MEDINA / AFP
Em Veneza, na Itália, pessoas passeiam de gôndola e registram as acrobacias aéreas. por Andrea Pattaro/AFP
Piazza San Marco inundada em Veneza, durante um alerta de água alta . Este ano houve um recorde de inundações e tempestades com ventos alcançando 180 quilómetros por hora, que causaram a morte de 11 mortes. por MIGUEL MEDINA / AFP
1 de 4
Veneza, Itália por Shutterstock

Essa migração sazonal mobiliza a atenção total de cientistas que buscam entender a dinâmica dessa ocupação aquática.

Eles observam as tainhas que se aglomeram em grupos imensos, criando um efeito visual prateado único nas águas da Itália.

Muitas pessoas se perguntam qual a razão para tamanha concentração de vida marinha em áreas tão povoadas por seres humanos.

Certamente, a resposta envolve uma complexa estratégia de adaptação desenvolvida por essa espécie para enfrentar o inverno rigoroso.

Sobrevivência e alimentação nas águas frias

Conforme explicam os pesquisadores, as baixas temperaturas das lagoas externas forçam os animais a procurar locais com condições térmicas mais favoráveis.

Visto que as tainhas suportam bem as mudanças de salinidade, os canais internos funcionam como um excelente porto seguro para o grupo.

Além da proteção térmica, a busca por detritos orgânicos motiva essa entrada massiva na malha urbana.

Surpreendentemente, após o período crítico de frio, os peixes voltam para o mar aberto de forma espontânea e sem ajuda humana.

Esse comportamento reforça que os animais permanecem em condições ideais de saúde durante toda a sua permanência nos canais da cidade.

Logo, o ciclo de ida e volta demonstra a incrível capacidade de navegação desses cardumes nas águas italianas.

Um sinal de alerta ambiental na Europa

Apesar de ser um processo natural, a quantidade excessiva de peixes sinaliza possíveis desregulações causadas pelas recentes alterações no clima mundial.

Por esse motivo, vigiar a saúde do ecossistema de Veneza é fundamental para evitar perdas graves na rica biodiversidade da região.

Investigações frequentes permitem compreender melhor como o aquecimento das águas afeta diretamente o comportamento das espécies.

Veneza representa um ambiente muito vulnerável às transformações climáticas e aos impactos gerados pelas atividades humanas ao longo do tempo.

Desse modo, a proteção ambiental deve estar no foco das políticas públicas e também no radar de diversas nações estrangeiras.

Essa cooperação global é a única maneira eficaz de proteger a fauna marinha e manter a integridade da paisagem.

