MEIO AMBIENTE

Milhões de peixes indo à tona nos canais de Veneza intriga especialistas e surpreende turistas

Cientistas investigam por que milhares de tainhas ocupam os canais italianos

Agência Correio

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 09:00

Essa migração sazonal mobiliza a atenção total de cientistas que buscam entender a dinâmica dessa ocupação aquática Crédito: Freepik

Os tradicionais canais venezianos guardam um segredo biológico que só se revela quando os termômetros marcam as temperaturas mais baixas do ano.

Durante o auge do inverno europeu, a cidade assiste ao surgimento massivo de peixes que nadam tranquilamente sob as gôndolas históricas.

Veneza, Itália 1 de 4

Essa migração sazonal mobiliza a atenção total de cientistas que buscam entender a dinâmica dessa ocupação aquática.

Eles observam as tainhas que se aglomeram em grupos imensos, criando um efeito visual prateado único nas águas da Itália.

Muitas pessoas se perguntam qual a razão para tamanha concentração de vida marinha em áreas tão povoadas por seres humanos.

Certamente, a resposta envolve uma complexa estratégia de adaptação desenvolvida por essa espécie para enfrentar o inverno rigoroso.

Sobrevivência e alimentação nas águas frias

Conforme explicam os pesquisadores, as baixas temperaturas das lagoas externas forçam os animais a procurar locais com condições térmicas mais favoráveis.

Visto que as tainhas suportam bem as mudanças de salinidade, os canais internos funcionam como um excelente porto seguro para o grupo.

Além da proteção térmica, a busca por detritos orgânicos motiva essa entrada massiva na malha urbana.

Surpreendentemente, após o período crítico de frio, os peixes voltam para o mar aberto de forma espontânea e sem ajuda humana.

Esse comportamento reforça que os animais permanecem em condições ideais de saúde durante toda a sua permanência nos canais da cidade.

Logo, o ciclo de ida e volta demonstra a incrível capacidade de navegação desses cardumes nas águas italianas.

Um sinal de alerta ambiental na Europa

Tipos de peixe 1 de 6

Apesar de ser um processo natural, a quantidade excessiva de peixes sinaliza possíveis desregulações causadas pelas recentes alterações no clima mundial.

Por esse motivo, vigiar a saúde do ecossistema de Veneza é fundamental para evitar perdas graves na rica biodiversidade da região.

Investigações frequentes permitem compreender melhor como o aquecimento das águas afeta diretamente o comportamento das espécies.

Veneza representa um ambiente muito vulnerável às transformações climáticas e aos impactos gerados pelas atividades humanas ao longo do tempo.

Desse modo, a proteção ambiental deve estar no foco das políticas públicas e também no radar de diversas nações estrangeiras.