BBB 26

Eliminada do BBB 26, Aline Campos desabafa: 'Entendo quem me rejeitou'

Primeira eliminada da edição publicou carta aberta na qual disse entender críticas dentro e fora da casa

Giuliana Mancini

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 12:39

Aline Campos, ex-participante do BBB 26 Crédito: Beatriz Damy/Globo

Aline Campos compartilhou uma carta aberta nas redes sociais nesta segunda-feira (26), seis dias após ser eliminada do BBB 26. No texto, publicado em forma de print do bloco de notas, a atriz falou sobre a sensação de rejeição que sentiu durante e após sua participação no reality.

"Entendo quem me rejeitou. Quem me criticou. Entendo quem me julgou dentro da casa. Entendo quem me julgou fora dela também", escreveu logo no início da carta. Aline afirmou que reconhece seus erros e destacou que não se considera perfeita. "Tenho ego para equilibrar. Erro. Ainda erro muito e continuarei errando. Também estou em processo", completou.

Aline Campos compartilhou carta aberta após eliminação no BBB 26 1 de 8

Durante sua passagem pelo programa, a ex-sister ficou marcada por adotar um estilo de vida alternativo, muito focada no bem-estar mental e espiritual, além das práticas de meditação. Isso chegou a virar tema de debate dentro da casa, inclusive em um embate com Ana Paula Renault durante o Sincerão.

Na carta, Aline comentou sobre o impacto de escolher viver de forma diferente. ""Quando alguém aparece tentando viver diferente, isso incomoda. Nos força a sair do modo padrão de pensar, sentir, enxergar a vida. Parece estranho, exagerado, forçado, chato, eu sei. Eu não sou perfeita", escreveu. "Mas eu nunca entrei ali para ser melhor do que ninguém. Entrei para 'jogar' sem deixar de ser verdadeira comigo", afirmou.

Confira o Antes e Depois de Aline Campos após procedimentos estéticos 1 de 12

A atriz também fez questão de dizer que não foi ao programa para ser "palestrinha". "Não tinha personagem. Não tinha máscara. Era eu", ressaltou, acrescentando que sua intenção sempre foi viver o confinamento da mesma forma que vive fora dele.

Aline avaliou a experiência como parte de seu crescimento pessoal e agradeceu ao público. "Se fui julgada, tudo bem. Isso também faz parte do meu processo", postou. "Se de alguma forma isso tocou alguém, então já valeu".