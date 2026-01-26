Arthur Aguiar abre o jogo e revela sobre o que fez com o prêmio do BBB 22

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 12:14
Campeão do BBB 22, Arthur Aguiar abriu o jogo sobre o destino do prêmio que ganhou no reality da Globo. O ator e cantor contou que dividiu o valor entre investimentos, projetos musicais e iniciativas no campo do empreendedorismo.
"Eu comecei a focar mais na minha veia empreendedora", explicou o artista, em entrevista à revista Quem. Segundo ele, uma parte do dinheiro foi usada para um projeto musical. "Usei para gravar um mini DVD, porque naquela época eu estava investindo mais nessa área. E a outra parte eu investi", afirmou.
Arthur Aguiar
Pai de Sophia, de 7 anos, fruto do relacionamento com Maíra Cardi, e de Gabriel, do atual casamento com Jheny Santucci, Arthur disse que se orgulha das decisões que tomou após vencer o programa. Ele também falou sobre a experiência no BBB e admitiu sentir saudade da rotina do confinamento.
"Eu, Arthur, sinto falta do jogo. Eu amava jogar aquele negócio. É muito bom. Apesar dos pesares, apesar de ter momentos difíceis, ter as dificuldades que o jogo tem e o que ele apresenta, sinto falta da rotina, da dinâmica", declarou.
Arthur afirmou que gosta do formato do reality e da estratégia envolvida. "Toda semana tem a Prova do Líder, a Prova do Anjo, e você tem que fazer indicação, você tem que ficar quebrando a cabeça para entender qual a dinâmica que eles vão jogar a cada semana de votação... É um negócio que eu gosto, então, sinto falta disso", disse.
Recentemente, o nome do vencedor do BBB 22 voltou a ser citado dentro da casa. A veterana Ana Paula Renault comentou sobre a estratégia de jogo de Arthur e afirmou que o programa pode ajudar a "limpar a imagem" de um participante.
"Quando a pessoa é muito estrategista, ela não faz história e nada depois… Mas o BBB limpa a sua imagem, se você for esperto. 16 traições né. Ele era estrategista, entrou muito preparado, não bebia, não saia do script em hora nenhuma", disparou, ao lembrar polêmicas envolvendo o passado do ator.
Arthur respondeu às declarações nas redes sociais. "Entra ano e sai ano e meu nome continua na boca das pessoas que entram na casa. Engraçado que elas sempre tentam desmerecer a minha vitória ou falar algo que não tem nem pé nem cabeça. Isso porque, segundo elas, eu não fiz história. Agora imagina se eu tivesse feito então hein… Aí, ai… Deixa eu ficar quieto que é melhor", finalizou.