Arthur Aguiar abre o jogo e revela sobre o que fez com o prêmio do BBB 22

Ator foi o campeão da edição e faturou R$ 1,5 milhão

Giuliana Mancini

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 12:14

Arthur Aguiar Crédito: Reprodução/Instagram

Campeão do BBB 22, Arthur Aguiar abriu o jogo sobre o destino do prêmio que ganhou no reality da Globo. O ator e cantor contou que dividiu o valor entre investimentos, projetos musicais e iniciativas no campo do empreendedorismo.

"Eu comecei a focar mais na minha veia empreendedora", explicou o artista, em entrevista à revista Quem. Segundo ele, uma parte do dinheiro foi usada para um projeto musical. "Usei para gravar um mini DVD, porque naquela época eu estava investindo mais nessa área. E a outra parte eu investi", afirmou.

Pai de Sophia, de 7 anos, fruto do relacionamento com Maíra Cardi, e de Gabriel, do atual casamento com Jheny Santucci, Arthur disse que se orgulha das decisões que tomou após vencer o programa. Ele também falou sobre a experiência no BBB e admitiu sentir saudade da rotina do confinamento.

"Eu, Arthur, sinto falta do jogo. Eu amava jogar aquele negócio. É muito bom. Apesar dos pesares, apesar de ter momentos difíceis, ter as dificuldades que o jogo tem e o que ele apresenta, sinto falta da rotina, da dinâmica", declarou.

Arthur afirmou que gosta do formato do reality e da estratégia envolvida. "Toda semana tem a Prova do Líder, a Prova do Anjo, e você tem que fazer indicação, você tem que ficar quebrando a cabeça para entender qual a dinâmica que eles vão jogar a cada semana de votação... É um negócio que eu gosto, então, sinto falta disso", disse.

Recentemente, o nome do vencedor do BBB 22 voltou a ser citado dentro da casa. A veterana Ana Paula Renault comentou sobre a estratégia de jogo de Arthur e afirmou que o programa pode ajudar a "limpar a imagem" de um participante.

"Quando a pessoa é muito estrategista, ela não faz história e nada depois… Mas o BBB limpa a sua imagem, se você for esperto. 16 traições né. Ele era estrategista, entrou muito preparado, não bebia, não saia do script em hora nenhuma", disparou, ao lembrar polêmicas envolvendo o passado do ator.