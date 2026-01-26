Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Marido de Larissa Manoela pede desculpas por comentário envolvendo Ana Paula Renault, do BBB 26

André Luiz Frambach reconheceu erro em postagem antiga e disse que fala não reflete quem ele é hoje

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 10:20

André Luiz Frambach e Ana Paula Renault
André Luiz Frambach e Ana Paula Renault Crédito: Reprodução/Instagram e Reprodução/TV Globo

O ator André Luiz Frambach usou as redes sociais no último domingo (25) para pedir desculpas por um comentário antigo feito sobre Ana Paula Renault, hoje no BBB 26. Em 2016, quando a jornalista fazia sua primeira participação no reality show, o marido de Larissa Manoela publicou em seu perfil no Twitter uma frase que voltou a repercutir após o retorno da Veterana ao programa.

Na postagem, André escreveu: "Alguém dá um soco na cara da Ana Paula, por favor”. O comentário ressurgiu na primeira semana do BBB 26 e gerou forte reação negativa nas redes sociais, levando o ator a se pronunciar publicamente.

Larissa Manoela e André Luiz Frambach

Larissa Manoela e André Luiz Frambach por Reprodução/Instagram
Larissa Manoela e André Luiz Frambach por Reprodução/Instagram
Larissa Manoela e André Luiz Frambach por Reprodução/Instagram
Larissa Manoela e André Luiz Frambach por Reprodução/Instagram
Larissa Manoela e André Luiz Frambach por Reprodução/Instagram
Larissa Manoela e André Luiz Frambach por Reprodução/Instagram
Larissa Manoela e André Luiz Frambach por Reprodução/Instagram
Larissa Manoela e André Luiz Frambach por Reprodução/Instagram
Larissa Manoela e André Luiz Frambach por Reprodução/Instagram
Larissa Manoela e André Luiz Frambach por Reprodução/Instagram
Larissa Manoela e André Luiz Frambach por Reprodução/Instagram
Larissa Manoela e André Luiz Frambach por Reprodução/Instagram
Larissa Manoela e André Luiz Frambach por Reprodução/Instagram
Larissa Manoela e André Luiz Frambach por Reprodução/Instagram
Larissa Manoela e André Luiz Frambach, por Reprodução
Larissa Manoela e André Luiz Frambach por Reprodução/Redes sociais
Larissa Manoela e André Luiz Frambach por Reprodução
1 de 17
Larissa Manoela e André Luiz Frambach por Reprodução/Instagram

Em um vídeo, Frambach afirmou que a publicação foi uma brincadeira inadequada e reconheceu o impacto da fala. "Essas coisas estão afetando não só a mim, mas meus amigos, minha família e minha esposa", disse. "Queria pedir desculpas pela postagem que fiz no Twitter, em 2016, uma brincadeira que jamais deveria ter feito", completou.

O ator admitiu que a frase pode incentivar a violência. "Essa brincadeira incentiva sim, de certa forma, a violência, a agressão, e isso não retrata o André, a minha experiência, minha criação. Mas, infelizmente, numa resenha com um amigo, eu fiz essa brincadeira. E eu preciso me retratar, porque aconteceu".

Ao final do vídeo, André pediu desculpas diretamente à jornalista. "Eu peço desculpas a todas as mulheres, a todo mundo que se sentiu ofendido, e principalmente para a Ana Paula. Estou aqui pedindo meu perdão a ela", concluiu.

Leia mais

Imagem - BBB 26: Ana Paula Renault diz que quer tirar Sarah Andrade da 'zona de conforto': 'Quero dar um aterrorizada'

BBB 26: Ana Paula Renault diz que quer tirar Sarah Andrade da 'zona de conforto': 'Quero dar um aterrorizada'

Imagem - BBB 26: Clima esquenta entre Ana Paula Renault e Sarah Andrade na formação do Paredão; detalhes

BBB 26: Clima esquenta entre Ana Paula Renault e Sarah Andrade na formação do Paredão; detalhes

Imagem - Marido de Larissa Manoela é detonado após elogiar Matheus no BBB 26

Marido de Larissa Manoela é detonado após elogiar Matheus no BBB 26

Tags:

Bbb Larissa Manoela ana Paula Renault bbb 26 big Brother Brasil Bbb26 André Luiz Frambach

Mais recentes

Imagem - Família de Cristiano Ronaldo compra terrenos com mais de 500 m² em condomínio de luxo no Litoral Norte

Família de Cristiano Ronaldo compra terrenos com mais de 500 m² em condomínio de luxo no Litoral Norte
Imagem - Touro, Sagitário e Aquário entram em uma nova fase que muda tudo a partir desta segunda-feira (26 de janeiro)

Touro, Sagitário e Aquário entram em uma nova fase que muda tudo a partir desta segunda-feira (26 de janeiro)
Imagem - Número ideal de flexões muda com a idade; veja o recomendado para você

Número ideal de flexões muda com a idade; veja o recomendado para você

MAIS LIDAS

Imagem - Enquete BBB 26: Leandro, Matheus ou Brígido, quem deve ser eliminado no Paredão?
01

Enquete BBB 26: Leandro, Matheus ou Brígido, quem deve ser eliminado no Paredão?

Imagem - Crueldade na UTI: polícia revela como técnico matou pacientes dentro do hospital
02

Crueldade na UTI: polícia revela como técnico matou pacientes dentro do hospital

Imagem - Áries, Libra e Peixes têm virada poderosa nas finanças a partir de hoje (25 de janeiro)
03

Áries, Libra e Peixes têm virada poderosa nas finanças a partir de hoje (25 de janeiro)

Imagem - Caso Daiane: síndico de prédio onde corretora desapareceu é denunciado
04

Caso Daiane: síndico de prédio onde corretora desapareceu é denunciado