Marido de Larissa Manoela pede desculpas por comentário envolvendo Ana Paula Renault, do BBB 26

André Luiz Frambach reconheceu erro em postagem antiga e disse que fala não reflete quem ele é hoje

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 10:20

O ator André Luiz Frambach usou as redes sociais no último domingo (25) para pedir desculpas por um comentário antigo feito sobre Ana Paula Renault, hoje no BBB 26. Em 2016, quando a jornalista fazia sua primeira participação no reality show, o marido de Larissa Manoela publicou em seu perfil no Twitter uma frase que voltou a repercutir após o retorno da Veterana ao programa.

Na postagem, André escreveu: "Alguém dá um soco na cara da Ana Paula, por favor”. O comentário ressurgiu na primeira semana do BBB 26 e gerou forte reação negativa nas redes sociais, levando o ator a se pronunciar publicamente.

Em um vídeo, Frambach afirmou que a publicação foi uma brincadeira inadequada e reconheceu o impacto da fala. "Essas coisas estão afetando não só a mim, mas meus amigos, minha família e minha esposa", disse. "Queria pedir desculpas pela postagem que fiz no Twitter, em 2016, uma brincadeira que jamais deveria ter feito", completou.

O ator admitiu que a frase pode incentivar a violência. "Essa brincadeira incentiva sim, de certa forma, a violência, a agressão, e isso não retrata o André, a minha experiência, minha criação. Mas, infelizmente, numa resenha com um amigo, eu fiz essa brincadeira. E eu preciso me retratar, porque aconteceu".