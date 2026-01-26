Acesse sua conta
BBB 26: Ana Paula Renault diz que quer tirar Sarah Andrade da 'zona de conforto': 'Quero dar um aterrorizada'

Jornalista afirma que rival está perdida no jogo

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 07:02

Ana Paula Renault falou sobre o comportamento de Sarah Andrade
Ana Paula Renault falou sobre o comportamento de Sarah Andrade Crédito: Globo/Reprodução

Depois da formação do segundo Paredão do BBB 26 e da discussão ao vivo com Sarah Andrade, Ana Paula Renault fez uma análise sobre a postura da Veterana na competição.

Em conversa com Milena no Quarto Sonho da Eternidade, durante a madrugada desta segunda-feira (26), a jornalista avaliou que Sarah estaria "perdida" dentro do jogo e tentando se reaproximar de outros participantes após mudanças nas alianças."Ela está tentando se aproximar. Está nítido que ela está perdida".

Ana Paula disse ainda que pretende provocar a rival nos próximos dias. "Errada não está, gente. Está fazendo o jogo dela, só tem que ver até que horas vou comprar. Eu quero só dar um aterrorizada, tirar ela dessa zona de conforto", disse, sorrindo.

Milena então levantou a hipótese de que se não fosse por sua "boca grande", talvez Sarah Andrade não tivesse vetado o voto de Ana Paula durante o segundo Paredão do BBB 26. "Eu não sei não, ela tinha que fazer alguma coisa para entrar no jogo. Ela está muito à margem", opinou a jornalista.

"Ela estava quietinha, observando. Mas está vendo que vai perdendo espaço. Vamos ver até onde vai", continuou. Pouco depois, a Veterana imitou a rival por "estar difícil" a convivência na casa mais vigiada do Brasil. "Então a bonita está achando que ela veio concorrer à cinco milhões e meio em uma colônia de férias com papo de elevador e conversa de comadre?", disparou.

