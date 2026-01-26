BBB 26: Ana Paula Renault diz que quer tirar Sarah Andrade da 'zona de conforto': 'Quero dar um aterrorizada'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 07:02
Depois da formação do segundo Paredão do BBB 26 e da discussão ao vivo com Sarah Andrade, Ana Paula Renault fez uma análise sobre a postura da Veterana na competição.
Em conversa com Milena no Quarto Sonho da Eternidade, durante a madrugada desta segunda-feira (26), a jornalista avaliou que Sarah estaria "perdida" dentro do jogo e tentando se reaproximar de outros participantes após mudanças nas alianças."Ela está tentando se aproximar. Está nítido que ela está perdida".
Participantes do BBB 26
Ana Paula disse ainda que pretende provocar a rival nos próximos dias. "Errada não está, gente. Está fazendo o jogo dela, só tem que ver até que horas vou comprar. Eu quero só dar um aterrorizada, tirar ela dessa zona de conforto", disse, sorrindo.
Milena então levantou a hipótese de que se não fosse por sua "boca grande", talvez Sarah Andrade não tivesse vetado o voto de Ana Paula durante o segundo Paredão do BBB 26. "Eu não sei não, ela tinha que fazer alguma coisa para entrar no jogo. Ela está muito à margem", opinou a jornalista.
"Ela estava quietinha, observando. Mas está vendo que vai perdendo espaço. Vamos ver até onde vai", continuou. Pouco depois, a Veterana imitou a rival por "estar difícil" a convivência na casa mais vigiada do Brasil. "Então a bonita está achando que ela veio concorrer à cinco milhões e meio em uma colônia de férias com papo de elevador e conversa de comadre?", disparou.