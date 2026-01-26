BBB 26: Sarah Andrade desabafa após treta com Ana Paula Renault: 'Aliviada de não estar pirando sozinha'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 06:46
Após a formação do segundo Paredão do BBB 26, Sarah Andrade conversou com Jordana e Jonas Sulzbach na área externa da casa, na madrugada desta segunda-feira (26), e falou sobre a discussão com Ana Paula Renault, que aconteceu após o veto na votação.
A Veterana refletiu sobre como se sentiu ao perceber que outros participantes concordaram com sua decisão. "Estou aliviada de não estar pirando sozinha. Muita gente veio falar comigo que concorda comigo. Fiquei com medo de falar e as pessoas estarem pensando outra coisa, mas tenho que seguir o que eu penso e o que estou vendo", desabafou.
Saiba os signos dos participantes do BBB 26
Jordana avaliou que a jornalista pode mudar de postura dentro do jogo. "Acho que agora ela vai entrar no modo desespero. Ela não é boba, já percebeu que muita gente está se afastando", comentou. Sarah acrescentou: "Ela é muito inteligente".
O trio também especulou sobre os próximos movimentos na casa e possíveis mudanças nas alianças. "Nisso, vem Milena também", opinou Jordana. "Ela puxou Boneco e agora está querendo puxar a Chai, mas vou ter uma conversa com a Chai", completou. "Tem uma galera ainda, mas acho que essa galera vai parar para pensar", falou Sarah.