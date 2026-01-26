BBB 26

BBB 26: Clima esquenta entre Ana Paula Renault e Sarah Andrade na formação do Paredão; detalhes

Troca de acusações aconteceu após veto de Sarah, que impediu jornalista de votar



A formação do segundo Paredão do BBB 26, exibida neste domingo (25), foi marcada por troca de farpas e tensão ao vivo entre Ana Paula Renault e Sarah Andrade. O paredão foi formado por Leandro, emparedado como consequência de uma dinâmica, Matheus, indicado pelo líder Babu, e Brígido, o mais votado pela casa.

Antes da votação no confessionário, Sarah usou o veto conquistado na dinâmica das Caixas-Surpresa e impediu Ana Paula de votar, justificando que a jornalista costuma induzir outras pessoas ao erro dentro do jogo.

"Nem sei como vai funcionar a dinâmica em relação a esse veto, mas o meu veto vai na Ana Paula. Como o voto dela era duplo, não sei se ela vai ser apenas, ou se vota tudo, mas meu veto vai Ana Paula pois acredito que ela induz muito os outros ao erro aqui [dentro do jogo]", afirmou. "Não gosto de conviver no dia a dia com um competidor assim”, completou

Enquanto os brothers seguiam para o confessionário, a discussão entre as duas continuou na sala. Ana Paula questionou a justificativa do veto. "Eu induzo as pessoas ao erro como?", perguntou. Sarah rebateu dizendo que pequenas provocações da jornalista acabam influenciando o comportamento de outros participantes. "Essas cutucadas suas, aqui, outra ali. [...] Às vezes, uma brincadeirinha sua, a pessoa nem está pensando em nada e ela já responde", argumentou. "Por mais que estamos em um jogo que a gente precisa briga e discutir", seguiu.

A jornalista não concordou e respondeu de forma direta: "Ninguém é obrigado a nada e ninguém precisa de nada". Sarah Andrade devolveu: "Mas a gente pode discutir aqui por posições diferentes. Você induzir o outro eu acho um grande problema". Ana Paula disparou: "Isso aí é opinião sua. Vozes da sua cabeça".

Como foi a formação do Paredão?

Leandro acabou no Paredão em consequência das caixas misteriosas, após uma decisão consensual entre Alberto Cowboy e Brígido. Jonas estava imune graças à dinâmica do Anjo, que era autoimune. Na sequência, o líder Babu Santana fez sua indicação direta e colocou Matheus no Paredão, como boa parte do público já esperava.

A votação no confessionário fechou a berlinda. Brígido foi o mais votado da casa, com seis votos. Em seguida, Chaiany apareceu com quatro. Gabriela e Sol Vega somaram três votos cada, enquanto Ana Paula Renault, Juliano Floss e Milena receberam um voto, evidenciando uma divisão maior entre os grupos.