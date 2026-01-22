Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'A localização é perfeita': homem vive sozinho em caverna há mais de 50 anos

Veja como Yang transformou uma caverna centenária em um lar funcional e conectado à natureza

  • B
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 07:00

Entenda os motivos que levaram um homem a escolher o isolamento absoluto em Hubei por 50 anos
Entenda os motivos que levaram um homem a escolher o isolamento absoluto em Hubei por 50 anos Crédito: Reprodução/ Youtube

Muitas pessoas sonham em fugir da correria urbana, mas Yang transformou esse desejo em realidade há 50 anos.

Ele habita uma residência construída no interior de uma caverna em um penhasco na China. Essa tradição familiar já dura mais de 100 anos no Vale de Lichuan, passando de pais para filhos.

A vida de Yang se tornou conhecida após uma documentarista registrar sua moradia única nas montanhas.

Conforto térmico e proteção nas montanhas

A casa na rocha impressiona pela segurança e pela estrutura sólida desenvolvida ao longo do tempo.

Yang e seus antepassados ampliaram o espaço usando vegetação e terra extraídas do próprio ambiente. Essa técnica de construção garante que a moradia seja integrada perfeitamente à encosta do penhasco.

Um benefício notável desse tipo de habitação é o controle natural da temperatura interna.

O isolamento das pedras mantém o clima agradável durante todas as estações do ano. Assim, o morador fica protegido do calor sufocante e do frio congelante sem esforço adicional.

Independência total longe dos centros urbanos

A sobrevivência de Yang depende de um sistema inteligente de autossuficiência no Vale de Lichuan.

LEIA MAIS

A avalanche de turistas israelenses que mudou o cenário de um paraíso na Bahia

Paraíso turístico da Chapada Diamantina aprova cobrança de taxa de até R$ 53 para turistas

Esse paraíso faz mistura do Brasil com Egito e tem passeios em dromedários e dunas douradas

Não tem mar, nem praia famosa, mas as águas desse paraíso fazem qualquer um descansar; conheça

Ele obtém água fresca diretamente de nascentes naturais localizadas dentro da sua própria caverna. Além disso, a iluminação da casa é garantida por energia elétrica vinda de um poste próximo.

O morador também dedica seu tempo ao cultivo especializado de plantas medicinais.

Ele comercializa essa produção em comunidades vizinhas para gerar sua fonte de subsistência. Portanto, Yang consegue equilibrar o isolamento total com uma economia funcional e sustentável.

O silêncio como escolha de felicidade pessoal

Antigamente, a casa era cheia, pois Yang dividia o teto com seus pais e vários irmãos.

Contudo, após a morte dos pais, os outros membros da família buscaram novas vidas fora dali. Apesar de estar sozinho agora, ele não enxerga a solidão como um problema negativo.

Para o morador, essa rotina silenciosa faz parte de uma escolha de vida consciente. Ele valoriza a conexão direta com o meio ambiente e a simplicidade do cotidiano. Por fim, Yang prova que é possível viver com pouco e encontrar plena satisfação no isolamento.

Tags:

Caverna

Mais recentes

Imagem - Médico mostra óleo enrijecido retirado do rosto de Juju do Pix após nova cirurgia

Médico mostra óleo enrijecido retirado do rosto de Juju do Pix após nova cirurgia
Imagem - Uma decisão financeira certa inicia uma nova fase de prosperidade para esses 3 signos a partir de hoje (22 de janeiro)

Uma decisão financeira certa inicia uma nova fase de prosperidade para esses 3 signos a partir de hoje (22 de janeiro)
Imagem - BBB 26: Chaiany é a primeira pipoca a bater 1 milhão de seguidores

BBB 26: Chaiany é a primeira pipoca a bater 1 milhão de seguidores

MAIS LIDAS

Imagem - Ibama abre vagas para Bahia e mais 18 estados com salários de R$ 5,6 mil
01

Ibama abre vagas para Bahia e mais 18 estados com salários de R$ 5,6 mil

Imagem - Perigo à espreita: especialistas explicam por que bancos recomendam ter dinheiro físico guardado
02

Perigo à espreita: especialistas explicam por que bancos recomendam ter dinheiro físico guardado

Imagem - Henri Castelli pede aumento milionário em indenização e alega sequelas permanentes após agressão
03

Henri Castelli pede aumento milionário em indenização e alega sequelas permanentes após agressão

Imagem - BBB 26: Chaiany é a primeira pipoca a bater 1 milhão de seguidores
04

BBB 26: Chaiany é a primeira pipoca a bater 1 milhão de seguidores