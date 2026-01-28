ANIMAIS

Cientistas seguem grupo de baleias e descobrem a vida secreta das belugas em alto mar

Cientistas descobrem que fêmeas de beluga decidem o futuro evolutivo em águas geladas do norte

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 18:00

A estratégia reprodutiva das baleias do Ártico envolve múltiplos parceiros e proteção da genética Crédito: Stan Shebs/Wikimedia Commons

Por muito tempo, a vida privada das baleias-brancas permaneceu um enigma para os biólogos marinhos.

No entanto, novos dados de janeiro de 2026 trazem uma perspectiva revolucionária sobre o acasalamento desses animais.

A tática usada por elas garante que a espécie continue prosperando mesmo em locais isolados.

Um mergulho profundo na genética do Alasca

O estudo, publicado na Frontiers in Marine Science, analisou o DNA de 623 baleias na região da Baía de Bristol ao longo de décadas.

Esse trabalho minucioso permitiu que a equipe rastreasse o parentesco entre os animais de forma precisa.

Como o grupo estudado tem pouco contato externo, ele serviu como um laboratório natural perfeito.

Os especialistas cruzaram dados de idade e comportamento social para montar um mapa da reprodução.

Nesse sentido, o estudo focou em como os indivíduos escolhem seus pares em temporadas seguidas. O esforço revelou que a estabilidade social não significa fidelidade reprodutiva única entre esses mamíferos.

Laços familiares complexos em águas geladas

As belugas seguem um sistema poliginândrico, onde tanto machos quanto fêmeas mantêm múltiplos vínculos ao longo do tempo.

Esse comportamento cria uma rede social vasta, composta por muitos meio-irmãos dividindo o mesmo espaço. Essa diversidade é fundamental para a saúde de populações pequenas no Ártico.

Ademais, as fêmeas demonstram uma preferência clara por diversificar a carga. Assim, a sobrevivência a longo prazo do grupo é garantida por meio dessa seleção criteriosa e inteligente.

Novas perspectivas sobre a liderança feminina

As antigas teorias sobre a dominância masculina na reprodução estão sendo deixadas para trás pela ciência moderna.

Greg O'Corry-Crowe ressaltou em um comunicado à imprensa que "Isso subverte todas as nossas antigas suposições sobre essa espécie do Ártico". Agora, o foco da biologia mudou para o papel ativo das fêmeas.

O sucesso reprodutivo depende de escolhas femininas que influenciam a evolução de toda a população de belugas.