O que acontece com bactérias no espaço? Cientistas observam mutações inéditas

Batalha genética no espaço gera vírus superpoderosos contra infecções urinárias graves

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 07:00

Na ausência de gravidade, essa dinâmica de movimento desaparece completamente dentro do laboratório orbital da estação Crédito: Freepik

O vácuo do espaço não é apenas um lugar de silêncio, mas também um palco para uma guerra genética fascinante.

Cientistas observaram que microrganismos na ISS evoluem de maneiras que seriam impossíveis dentro das condições climáticas do nosso planeta.

Através da observação cuidadosa da bactéria E. coli, a ciência descobriu rotas biológicas completamente novas e úteis para a vida humana.

Duelo microscópico sob as leis da gravidade zero

No ambiente terrestre, a mistura natural dos fluidos ocorre por meio da convecção, acelerando o encontro entre vírus e presas.

Contudo, na ausência de gravidade, essa dinâmica de movimento desaparece completamente dentro do laboratório orbital da estação.

Assim, os seres microscópicos ficam suspensos e dependem apenas de movimentos moleculares muito vagarosos agora no ambiente.

Essa lentidão extrema obrigou os vírus fagos a aprimorarem sua capacidade de captura para sobreviverem no ambiente hostil espacial.

Eles se tornaram caçadores muito mais precisos, enquanto as bactérias fortaleceram suas defesas externas através de mutações genéticas complexas.

Sequenciamentos avançados confirmaram que essas alterações biológicas são exclusivas do ambiente espacial específico presente na ISS atualmente.

Novas esperanças contra a resistência aos antibióticos

Ao testar os vírus treinados na órbita, os pesquisadores encontraram uma arma eficaz contra enfermidades que assolam a humanidade hoje.

Esses microrganismos espaciais conseguiram destruir bactérias causadoras de infecções urinárias que costumam ser resistentes aos remédios comuns.

Dessa forma, novos tratamentos com bacteriófagos estão sendo desenhados para beneficiar a saúde pública de todos.

Esse progresso científico também protege os exploradores que partirão em missões de longa duração rumo ao planeta vermelho em breve.