Estrela roxa: safira rara de 3,5 mil quilates encontrada em paraíso pode valer até R$ 2,14 bilhões

Agência Correio
Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 07:00
Rathnapura, conhecida mundialmente como a cidade das gemas, acaba de fazer jus ao nome com uma descoberta sem precedentes. Uma safira púrpura gigante, pesando 3.563 quilates, surpreendeu colecionadores e grandes investidores do mercado de luxo.
A gema rara recebeu avaliações que chegam a US$ 400 milhões devido ao seu estado de conservação.
Embora tenha sido extraída em 2023, a confirmação técnica do seu valor só ocorreu este mês. Os donos da pedra optaram pelo anonimato para evitar riscos de segurança, já que o valor estimado é altíssimo. Agora, com laudos de laboratórios independentes, a Estrela da Terra Pura entra oficialmente para os livros de história.
A energia das pedras preciosas
Segundo especialistas, a raridade da peça reside na combinação incomum de tamanho massivo e pureza extrema. O desenho estrelado que aparece em sua superfície é resultado de agulhas de rutilo distribuídas de forma simétrica. Certamente, este detalhe técnico eleva o preço da safira para patamares nunca antes vistos no setor.
O consultor Ashan Amarasinghe destaca que o efeito visual da peça é hipnotizante para qualquer observador. "Esta é a maior safira estrela roxa do seu tipo.
Ela apresenta um asterismo bem definido, com seis raios, o que a diferencia de todas as outras pedras", explicou o profissional. Além disso, a cor roxa aumenta ainda mais seu valor.