Estrela roxa: safira rara de 3,5 mil quilates encontrada em paraíso pode valer até R$ 2,14 bilhões

Pedra preciosa com asterismo de seis raios é certificada e atinge valor de mercado astronômico

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 07:00

Safira estrela gigante descoberta no Sri Lanka pode ser a mais valiosa da história Crédito: Freepik

Rathnapura, conhecida mundialmente como a cidade das gemas, acaba de fazer jus ao nome com uma descoberta sem precedentes. Uma safira púrpura gigante, pesando 3.563 quilates, surpreendeu colecionadores e grandes investidores do mercado de luxo.

A gema rara recebeu avaliações que chegam a US$ 400 milhões devido ao seu estado de conservação.

Embora tenha sido extraída em 2023, a confirmação técnica do seu valor só ocorreu este mês. Os donos da pedra optaram pelo anonimato para evitar riscos de segurança, já que o valor estimado é altíssimo. Agora, com laudos de laboratórios independentes, a Estrela da Terra Pura entra oficialmente para os livros de história.

Detalhes que tornam a pedra preciosa única

Segundo especialistas, a raridade da peça reside na combinação incomum de tamanho massivo e pureza extrema. O desenho estrelado que aparece em sua superfície é resultado de agulhas de rutilo distribuídas de forma simétrica. Certamente, este detalhe técnico eleva o preço da safira para patamares nunca antes vistos no setor.

O consultor Ashan Amarasinghe destaca que o efeito visual da peça é hipnotizante para qualquer observador. "Esta é a maior safira estrela roxa do seu tipo.