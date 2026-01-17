30 metros: moradores vivem espremidos entre a montanha e o rio na cidade mais estreita do mundo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 13:00
Fotos capturadas por drones transformaram uma pequena localidade chinesa em um verdadeiro fenômeno de audiência global.
Yanjin, situada na província de Yunnan, ganhou fama por sua configuração geográfica única no mundo. Ela é considerada a cidade mais estreita do mundo.
China, das cidades estreitas às mais tecnológicas
O desenvolvimento urbano de Yanjin não seguiu um plano tradicional de expansão lateral. Por causa dos paredões rochosos, a cidade teve que acompanhar a curva do rio em uma linha contínua.
Dessa forma, os engenheiros locais utilizaram pilares altos para sustentar as edificações nas margens. Essas estruturas elevadas permitem que a vida continue, mesmo quando o terreno parece totalmente inadequado para habitação.
Milhares de habitantes compartilham um corredor urbano que raramente ultrapassa os 300 metros de largura. Assim, a rotina exige uma adaptação constante de quem decide morar ou trabalhar nesse vale profundo e úmido.
O comércio e as escolas funcionam em prédios espremidos entre a rocha e a água. Embora o trânsito seja complicado, a cidade pulsa com energia, mostrando que a falta de espaço não impede o progresso constante.
Yanjin era apenas um segredo bem guardado pelos moradores locais até pouco tempo atrás. Contudo, a internet permitiu que internautas de todos os continentes descobrissem os detalhes fascinantes dessa arquitetura corajosa.
A visibilidade digital trouxe um novo olhar sobre como as sociedades enfrentam as barreiras naturais. Atualmente, o mundo observa com admiração essa cidade que encontrou seu lugar no mapa, desafiando as leis lógicas.