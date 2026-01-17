Acesse sua conta
30 metros: moradores vivem espremidos entre a montanha e o rio na cidade mais estreita do mundo

Entenda como milhares de pessoas vivem entre montanhas e um rio caudaloso

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 13:00

Descubra a engenhosidade por trás da cidade mais fina do planeta na China
Descubra a engenhosidade por trás da cidade mais fina do planeta na China Crédito: (ダモ リ/@darmau/Unsplash)

Fotos capturadas por drones transformaram uma pequena localidade chinesa em um verdadeiro fenômeno de audiência global.

Yanjin, situada na província de Yunnan, ganhou fama por sua configuração geográfica única no mundo. Ela é considerada a cidade mais estreita do mundo.

Yanjin, cidade na China, é considerada a mais estreita no mundo por Reprodução
Yanjin é considerada a mais estreita no mundo por Reprodução
Construções que desafiam a gravidade

O desenvolvimento urbano de Yanjin não seguiu um plano tradicional de expansão lateral. Por causa dos paredões rochosos, a cidade teve que acompanhar a curva do rio em uma linha contínua.

Dessa forma, os engenheiros locais utilizaram pilares altos para sustentar as edificações nas margens. Essas estruturas elevadas permitem que a vida continue, mesmo quando o terreno parece totalmente inadequado para habitação.

Superando os limites de espaço

Milhares de habitantes compartilham um corredor urbano que raramente ultrapassa os 300 metros de largura. Assim, a rotina exige uma adaptação constante de quem decide morar ou trabalhar nesse vale profundo e úmido.

O comércio e as escolas funcionam em prédios espremidos entre a rocha e a água. Embora o trânsito seja complicado, a cidade pulsa com energia, mostrando que a falta de espaço não impede o progresso constante.

Uma vitrine para o mundo todo

Yanjin era apenas um segredo bem guardado pelos moradores locais até pouco tempo atrás. Contudo, a internet permitiu que internautas de todos os continentes descobrissem os detalhes fascinantes dessa arquitetura corajosa.

A visibilidade digital trouxe um novo olhar sobre como as sociedades enfrentam as barreiras naturais. Atualmente, o mundo observa com admiração essa cidade que encontrou seu lugar no mapa, desafiando as leis lógicas.

