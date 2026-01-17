Oportunidade à vista? Os caminhos profissionais de 3 signos terão uma virada poderosa a partir deste sábado (17 de janeiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 13:13
Enquanto muita gente aproveita o sábado para descansar, o céu está trabalhando a favor da sua carreira. A forte concentração de energia no elemento Terra cria o cenário perfeito para os negócios.
Para Áries, Capricórnio e Peixes, o dia 17 de janeiro marca o início de uma escalada importante. Se você quer ser reconhecido pela sua competência, a hora de plantar a semente da autoridade é agora.
Os arianos sentem um impulso incontrolável para subir de nível; o foco é a imagem pública e como os grandes players do mercado te enxergam.
Para Capricórnio, o protagonista do mês, o momento é de iniciar projetos pessoais que levem seu nome e sua marca. Já Peixes deve focar no networking estratégico; amigos influentes podem abrir portas que antes pareciam trancadas.
O segredo do sucesso hoje é a documentação e a seriedade. Se vai fechar um acordo, que seja no papel. Se vai planejar, que seja com planilhas. O Sol e a Lua em Capricórnio não aceitam amadorismo.
É um dia de alta produtividade mental para organizar a semana que vem e garantir que você esteja um passo à frente da concorrência. Trabalhe sua marca pessoal com realismo e veja os resultados aparecerem.