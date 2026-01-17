ASTROLOGIA

Oportunidade à vista? Os caminhos profissionais de 3 signos terão uma virada poderosa a partir deste sábado (17 de janeiro)

Networking estratégico e planos de longo prazo estão no topo da agenda

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 13:13

Enquanto muita gente aproveita o sábado para descansar, o céu está trabalhando a favor da sua carreira. A forte concentração de energia no elemento Terra cria o cenário perfeito para os negócios.

Para Áries, Capricórnio e Peixes, o dia 17 de janeiro marca o início de uma escalada importante. Se você quer ser reconhecido pela sua competência, a hora de plantar a semente da autoridade é agora.



Os arianos sentem um impulso incontrolável para subir de nível; o foco é a imagem pública e como os grandes players do mercado te enxergam.

Para Capricórnio, o protagonista do mês, o momento é de iniciar projetos pessoais que levem seu nome e sua marca. Já Peixes deve focar no networking estratégico; amigos influentes podem abrir portas que antes pareciam trancadas.



O segredo do sucesso hoje é a documentação e a seriedade. Se vai fechar um acordo, que seja no papel. Se vai planejar, que seja com planilhas. O Sol e a Lua em Capricórnio não aceitam amadorismo.