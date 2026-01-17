Acesse sua conta
Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar neste sábado (17) prometem ganhos inesperados

Descubra como a união entre o Sol e a Lua pode ativar uma sorte inesperada e transformar seus investimentos hoje

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 06:00

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Se você sentiu que o sábado começou com uma energia diferente, mais focada e silenciosa, saiba que não foi impressão sua. O céu deu uma guinada importante: a Lua saiu do agitado Sagitário e agora caminha de mãos dadas com o Sol no signo de Capricórnio.

O que isso significa para o seu bolso? Significa que a sorte hoje não é fruto do acaso, mas da estratégia. É o dia dos "pés no chão". O universo está favorecendo quem planeja, quem tem paciência e quem sabe construir o futuro tijolo por tijolo. Se você vai fazer aquela fezinha, o momento pede concentração e intuição aguçada.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

  • Áries (21/03 a 20/04)
    Hoje o seu foco é o topo! A Lua ilumina sua carreira e sua imagem. É dia de ser visto como alguém de autoridade. No amor, cuidado para não deixar a frieza dominar. Nos negócios, pense grande, mas com segurança.
  • Números da sorte: 10, 22, 40

  • Touro (21/04 a 20/05)
    Um sábado de muita harmonia para você. Suas convicções estão blindadas e o desejo de expandir seus horizontes cresce. É um excelente momento para planejar viagens ou estudos. A sorte sorri para quem confia nos seus valores.
  • Números da sorte: 5, 14, 33

  • Gêmeos (21/05 a 20/06)
    O dia pede um mergulho interno. Sabe aquelas questões financeiras que você estava "empurrando com a barriga"? É hora de encarar. Sua percepção está afiada para descobrir oportunidades onde ninguém mais vê.
  • Números da sorte: 8, 17, 51

  • Câncer (21/06 a 22/07)
    O foco sai de você e vai para as parcerias. Seja no amor ou nos negócios, saber ouvir e ceder no momento certo será o seu grande trunfo. Alianças feitas hoje têm tudo para serem duradouras e lucrativas.
  • Números da sorte: 2, 29, 36

  • Leão (22/07 a 22/08)
    • Menos holofote e mais ação prática. O sábado pede que você organize sua rotina e cuide do seu bem-estar. A sorte hoje vem através da produtividade. Coloque ordem na sua agenda e os resultados aparecerão.
  • Números da sorte: 6, 15, 42

  • Virgem (23/08 a 22/09)
    Você está brilhando! A Lua em Capricórnio te deixa mais confiante para mostrar seus talentos. O romance ganha um tom de segurança e sua criatividade está pronta para ser transformada em lucro. Aproveite o momento.
  • Números da sorte: 1, 19, 50

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
1 de 12
Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

  • Libra (23/09 a 22/10)
    O seu refúgio hoje é o lar. Aproveite para se recolher e recarregar as energias com a família. Questões ligadas a imóveis ou investimentos domésticos podem ter uma resolução favorável agora.
  • Números da sorte: 4, 27, 44

  • Escorpião (23/10 a 21/11)
    Sua palavra tem peso hoje. Use sua comunicação direta e estratégica para fechar acordos ou resolver pendências. Conversas sobre o futuro com o par ou sócios serão extremamente produtivas.
  • ​Números da sorte: 3, 11, 25

  • Sagitário (22/11 a 21/12)
    A euforia passou e agora é hora de olhar para o saldo bancário. O universo pede foco total na sua sustentabilidade material. Planeje seus investimentos com calma e evite promessas financeiras que não possa cumprir.
  • Números da sorte: 7, 18, 59

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

  • Capricórnio (22/12 a 20/01)
    O protagonista do dia é você! Com o Sol e a Lua no seu signo, sua força de vontade está imbatível. É o momento perfeito para iniciar projetos pessoais e assumir a liderança da sua própria sorte.
  • Números da sorte: 10, 20, 30

  • Aquário (20/01 a 18/02)
    Silêncio e retiro são as palavras de ordem. Antes de começar seu novo ciclo, finalize o que está pendente nos bastidores. A sorte hoje se manifesta através da sua intuição e dos seus sonhos.
  • Números da sorte: 9, 21, 48

  • Peixes (20/02 a 20/03)
    Dia de olhar para o futuro ao lado de bons amigos. O networking está em alta e pessoas com os mesmos objetivos que você podem trazer dicas valiosas. Cultive suas amizades e colha os frutos.
  • Números da sorte: 12, 31, 55

​Dica para hoje: A energia de Capricórnio não gosta de pressa. Escolha seus números com calma, respire fundo e acredite na construção do seu destino.

