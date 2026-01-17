Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar neste sábado (17) prometem ganhos inesperados

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 06:00
Se você sentiu que o sábado começou com uma energia diferente, mais focada e silenciosa, saiba que não foi impressão sua. O céu deu uma guinada importante: a Lua saiu do agitado Sagitário e agora caminha de mãos dadas com o Sol no signo de Capricórnio.
O que isso significa para o seu bolso? Significa que a sorte hoje não é fruto do acaso, mas da estratégia. É o dia dos "pés no chão". O universo está favorecendo quem planeja, quem tem paciência e quem sabe construir o futuro tijolo por tijolo. Se você vai fazer aquela fezinha, o momento pede concentração e intuição aguçada.
Dica para hoje: A energia de Capricórnio não gosta de pressa. Escolha seus números com calma, respire fundo e acredite na construção do seu destino.