ASTROLOGIA

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar neste sábado (17) prometem ganhos inesperados

Descubra como a união entre o Sol e a Lua pode ativar uma sorte inesperada e transformar seus investimentos hoje

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 06:00

Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Se você sentiu que o sábado começou com uma energia diferente, mais focada e silenciosa, saiba que não foi impressão sua. O céu deu uma guinada importante: a Lua saiu do agitado Sagitário e agora caminha de mãos dadas com o Sol no signo de Capricórnio.

O que isso significa para o seu bolso? Significa que a sorte hoje não é fruto do acaso, mas da estratégia. É o dia dos "pés no chão". O universo está favorecendo quem planeja, quem tem paciência e quem sabe construir o futuro tijolo por tijolo. Se você vai fazer aquela fezinha, o momento pede concentração e intuição aguçada.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

Áries (21/03 a 20/04)

Hoje o seu foco é o topo! A Lua ilumina sua carreira e sua imagem. É dia de ser visto como alguém de autoridade. No amor, cuidado para não deixar a frieza dominar. Nos negócios, pense grande, mas com segurança.



Hoje o seu foco é o topo! A Lua ilumina sua carreira e sua imagem. É dia de ser visto como alguém de autoridade. No amor, cuidado para não deixar a frieza dominar. Nos negócios, pense grande, mas com segurança. Números da sorte: 10, 22, 40

Touro (21/04 a 20/05)

Um sábado de muita harmonia para você. Suas convicções estão blindadas e o desejo de expandir seus horizontes cresce. É um excelente momento para planejar viagens ou estudos. A sorte sorri para quem confia nos seus valores.



Um sábado de muita harmonia para você. Suas convicções estão blindadas e o desejo de expandir seus horizontes cresce. É um excelente momento para planejar viagens ou estudos. A sorte sorri para quem confia nos seus valores. Números da sorte: 5, 14, 33

Gêmeos (21/05 a 20/06)

O dia pede um mergulho interno. Sabe aquelas questões financeiras que você estava "empurrando com a barriga"? É hora de encarar. Sua percepção está afiada para descobrir oportunidades onde ninguém mais vê.



O dia pede um mergulho interno. Sabe aquelas questões financeiras que você estava "empurrando com a barriga"? É hora de encarar. Sua percepção está afiada para descobrir oportunidades onde ninguém mais vê. Números da sorte: 8, 17, 51

Câncer (21/06 a 22/07)

O foco sai de você e vai para as parcerias. Seja no amor ou nos negócios, saber ouvir e ceder no momento certo será o seu grande trunfo. Alianças feitas hoje têm tudo para serem duradouras e lucrativas.



O foco sai de você e vai para as parcerias. Seja no amor ou nos negócios, saber ouvir e ceder no momento certo será o seu grande trunfo. Alianças feitas hoje têm tudo para serem duradouras e lucrativas. Números da sorte: 2, 29, 36

Leão (22/07 a 22/08)



Menos holofote e mais ação prática. O sábado pede que você organize sua rotina e cuide do seu bem-estar. A sorte hoje vem através da produtividade. Coloque ordem na sua agenda e os resultados aparecerão. Números da sorte: 6, 15, 42

Virgem (23/08 a 22/09)

Você está brilhando! A Lua em Capricórnio te deixa mais confiante para mostrar seus talentos. O romance ganha um tom de segurança e sua criatividade está pronta para ser transformada em lucro. Aproveite o momento.



Você está brilhando! A Lua em Capricórnio te deixa mais confiante para mostrar seus talentos. O romance ganha um tom de segurança e sua criatividade está pronta para ser transformada em lucro. Aproveite o momento. Números da sorte: 1, 19, 50

O ponto fraco que cada signo tenta esconder 1 de 12

Libra (23/09 a 22/10)

O seu refúgio hoje é o lar. Aproveite para se recolher e recarregar as energias com a família. Questões ligadas a imóveis ou investimentos domésticos podem ter uma resolução favorável agora.



O seu refúgio hoje é o lar. Aproveite para se recolher e recarregar as energias com a família. Questões ligadas a imóveis ou investimentos domésticos podem ter uma resolução favorável agora. Números da sorte: 4, 27, 44

Escorpião (23/10 a 21/11)

Sua palavra tem peso hoje. Use sua comunicação direta e estratégica para fechar acordos ou resolver pendências. Conversas sobre o futuro com o par ou sócios serão extremamente produtivas.



Sua palavra tem peso hoje. Use sua comunicação direta e estratégica para fechar acordos ou resolver pendências. Conversas sobre o futuro com o par ou sócios serão extremamente produtivas. ​Números da sorte: 3, 11, 25



Sagitário (22/11 a 21/12)

A euforia passou e agora é hora de olhar para o saldo bancário. O universo pede foco total na sua sustentabilidade material. Planeje seus investimentos com calma e evite promessas financeiras que não possa cumprir.



A euforia passou e agora é hora de olhar para o saldo bancário. O universo pede foco total na sua sustentabilidade material. Planeje seus investimentos com calma e evite promessas financeiras que não possa cumprir. Números da sorte: 7, 18, 59

O que cada signo faz quando ninguém está vendo 1 de 12

Capricórnio (22/12 a 20/01)

O protagonista do dia é você! Com o Sol e a Lua no seu signo, sua força de vontade está imbatível. É o momento perfeito para iniciar projetos pessoais e assumir a liderança da sua própria sorte.



O protagonista do dia é você! Com o Sol e a Lua no seu signo, sua força de vontade está imbatível. É o momento perfeito para iniciar projetos pessoais e assumir a liderança da sua própria sorte. Números da sorte: 10, 20, 30

Aquário (20/01 a 18/02)

Silêncio e retiro são as palavras de ordem. Antes de começar seu novo ciclo, finalize o que está pendente nos bastidores. A sorte hoje se manifesta através da sua intuição e dos seus sonhos.



Silêncio e retiro são as palavras de ordem. Antes de começar seu novo ciclo, finalize o que está pendente nos bastidores. A sorte hoje se manifesta através da sua intuição e dos seus sonhos. Números da sorte: 9, 21, 48

Peixes (20/02 a 20/03)

Dia de olhar para o futuro ao lado de bons amigos. O networking está em alta e pessoas com os mesmos objetivos que você podem trazer dicas valiosas. Cultive suas amizades e colha os frutos.



Dia de olhar para o futuro ao lado de bons amigos. O networking está em alta e pessoas com os mesmos objetivos que você podem trazer dicas valiosas. Cultive suas amizades e colha os frutos. Números da sorte: 12, 31, 55