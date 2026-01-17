NOVELA DAS 6

Dita e Candinho brigam: Saiba o motivo da discussão do casal em 'Êta Mundo Melhor!' deste sábado (17)

Novela de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção de Amora Mautner

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 16:00

Candinho (Sergio Guizé) em 'Êta Mundo Melhor!' Crédito: Reprodução/TV Globo

O capítulo deste sábado (17) de Êta Mundo Melhor! começa com uma descoberta surpreendente. Logo após o tiro disparado contra Celso, o caos toma conta. Ernesto e Celso, rivais declarados, precisam unir forças momentaneamente para socorrer Sandra, que caiu ferida. Em meio à angústia, Estela consegue intervir e convence Ernesto a deixar que Túlio preste os primeiros socorros à "Baronesa".

A grande reviravolta acontece quando o estado de Sandra é estabilizado. Estela e Túlio percebem que a bala não causou um dano fatal por um detalhe místico: o impacto foi absorvido pelo camafeu de Anastácia, que a vilã carregava consigo. Apesar do susto, Sandra mostra que não perdeu sua força e, ainda no hospital, exige que Celso e Ernesto parem de brigar e se entendam de uma vez por todas. Celso, por sua vez, aproveita o momento de fragilidade da irmã para pedir que ela retire a queixa contra Túlio.

Enquanto o drama médico acontece, outras tramas se resolvem. Samir e Picolé finalmente conseguem localizar Pureza, mas o reencontro não é apenas de alegria. Pureza sofre maus-tratos nas mãos de Zulma e, sem baixar a cabeça, jura que haverá vingança. Os planos para o musical de Cunegundes ganham um novo rumo com a sugestão de Tamires para que Mirtes assuma o papel de protagonista.

Para fechar a semana, o clima esquenta entre o casal principal. Dita descobre que Candinho pediu para Asdrúbal vigiar seus passos com Lourival e não deixa barato. A moça repreende o amado, deixando claro que não aceitará o ciúme possessivo do caipira.