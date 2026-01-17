Acesse sua conta
Última entrevista de Alan Sanches foi na Lavagem do Bonfim, quando cravou ACM Neto como candidato

Deputado falou sobre articulações políticas e disse que oposição buscava montar “a chapa mais forte possível”

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 13:50

Alan Sanches
Alan Sanches Crédito: Reprodução

A última entrevista concedida pelo deputado estadual Alan Sanches ocorreu durante a Lavagem do Bonfim, na quinta-feira (15), dois dias antes de sua morte. Na ocasião, ele falou sobre o cenário político da Bahia e as articulações do grupo de oposição para as próximas eleições.

Durante a conversa, Alan Sanches confirmou o ex-prefeito de Salvador ACM Neto como candidato ao governo do estado e afirmou que o foco do grupo era construir uma chapa competitiva. Segundo o parlamentar, o momento era de cautela, observação e diálogo, diante das negociações partidárias em andamento.

Alan Sanches afirmou que o grupo vivia um período de cautela e avaliação do cenário político, aguardando definições partidárias antes de avançar nas decisões. Segundo ele, a prioridade era estruturar uma chapa competitiva para a próxima eleição.

Alan também destacou que havia espaço para conversas com outras lideranças políticas, reforçando a estratégia de ampliar alianças. Ele citou ainda o nome de João Roma como pré-candidato ao Senado dentro do grupo oposicionista. “O que eu sei hoje é que temos a nossa chapa com ACM Neto, nosso candidato a governador, e temos também João Roma como primeiro senador, que já vem muito bem nas pesquisas. O restante ainda passa por composição”, disse.

A entrevista foi concedida enquanto Alan participava da tradicional caminhada da Lavagem do Bonfim, evento que reúne autoridades, políticos e fiéis em Salvador e que costuma servir de palco para declarações públicas sobre o cenário político do estado.

ACM Neto e Alan Sanches

ACM Neto e Alan Sanches por Reprodução/Instagram
ACM Neto e Alan Sanches por Reprodução/Instagram
ACM Neto e Alan Sanches por Reprodução/Instagram
ACM Neto e Alan Sanches por Reprodução/Instagram
ACM Neto e Alan Sanches por Reprodução/Instagram
ACM Neto e Alan Sanches por Reprodução/Instagram
ACM Neto e Alan Sanches por Reprodução/Instagram
ACM Neto e Alan Sanches por Reprodução/Instagram
1 de 8
ACM Neto e Alan Sanches por Reprodução/Instagram

Com a morte de Alan Sanches na madrugada do sábado (17), a fala passou a ser considerada sua última manifestação pública à imprensa. Líder da oposição na Assembleia Legislativa da Bahia, ele foi uma das vozes mais ativas do grupo político nos bastidores e no debate eleitoral.

A declaração ganhou novo peso após o falecimento do parlamentar, encerrando uma trajetória marcada por forte presença nas articulações políticas da Bahia. O político baiano deixa quatro filhos. Entre eles, o vereador Duda Sanches (União Brasil).

