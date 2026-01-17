ASTROLOGIA

É agora ou nunca: 4 signos recebem ultimato do universo no amor ainda hoje (17 de janeiro)

A Lua em Capricórnio impõe o "olho no olho" e força para os signos decidirem o futuro da relação neste sábado

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 10:10

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

O amor hoje não quer saber de promessas vazias. Com a Lua ingressando em Capricórnio, o romantismo ganha um tom de seriedade que pode assustar os mais desavisados, mas que será um bálsamo para quem busca segurança.

Para os nativos de Câncer e Capricórnio, o dia é de "olho no olho": ou o relacionamento tem base sólida para crescer, ou é hora de repensar o investimento emocional.



Para os cancerianos, a Lua ilumina o setor das parcerias, pedindo maturidade. É um dia excelente para definir o status da relação ou discutir planos de moradia e futuro. Já os capricornianos estão com o magnetismo imponente; você atrai pela confiança e pela estabilidade que transmite.

Touro e Virgem também se beneficiam, buscando conexões que compartilhem dos mesmos valores práticos. Se não houver planos em comum, o interesse esfria.



Se você está solteiro, o céu avisa: você não terá paciência para joguinhos. A busca é por alguém que ofereça segurança e não apenas aventura. O amor hoje se demonstra no cuidado prático, no apoio aos projetos do outro e na presença real.