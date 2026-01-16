ASTROLOGIA

3 signos vão sentir o corpo renovado e a sorte aumentar a partir de hoje (16 de janeiro); veja se o seu está na lista

A Lua em Sagitário traz coragem para expressar seus talentos e renovar a saúde

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 22:22

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Se a desmotivação estava tentando bater à sua porta, o céu de hoje manda um recado: levante e brilhe. A sexta-feira, 16 de janeiro, está eletrizante e cheia de vitalidade para os signos de Fogo e Ar.

Com a Lua em Sagitário, a vontade de se aventurar e praticar esportes volta com força total. Para Leão, Áries e Sagitário, o dia é de puro magnetismo e criatividade transbordante.



Para os leoninos, o "brincar" ganha um tom sério e produtivo. Use sua alegria de viver para encantar clientes ou para dar um novo fôlego a um projeto autoral.

Já os arianos sentem uma vontade renovada de aprender e expandir horizontes; a energia física está abundante, ideal para atividades ao ar livre.

Sagitário, com a Lua em seu signo, vive o ápice emocional: é o momento de iniciar hábitos saudáveis que realmente te deem prazer.



A saúde hoje pede atenção aos limites do corpo. Saturno avisa que, embora a energia seja muita, não devemos forçar joelhos ou articulações além da conta.

O segredo é canalizar essa eletricidade para a expressão artística ou para o movimento consciente. Dançar, correr ou praticar um hobby criativo será o melhor remédio contra o cansaço acumulado da semana.



Termine o dia celebrando sua própria essência. Quando você expressa quem realmente é, o universo conspira para que as oportunidades certas cheguem até você.