3 signos vão sentir o corpo renovado e a sorte aumentar a partir de hoje (16 de janeiro); veja se o seu está na lista

A Lua em Sagitário traz coragem para expressar seus talentos e renovar a saúde

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 22:22

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Se a desmotivação estava tentando bater à sua porta, o céu de hoje manda um recado: levante e brilhe. A sexta-feira, 16 de janeiro, está eletrizante e cheia de vitalidade para os signos de Fogo e Ar.

Com a Lua em Sagitário, a vontade de se aventurar e praticar esportes volta com força total. Para Leão, Áries e Sagitário, o dia é de puro magnetismo e criatividade transbordante.

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

Para os leoninos, o "brincar" ganha um tom sério e produtivo. Use sua alegria de viver para encantar clientes ou para dar um novo fôlego a um projeto autoral.

Já os arianos sentem uma vontade renovada de aprender e expandir horizontes; a energia física está abundante, ideal para atividades ao ar livre.

Sagitário, com a Lua em seu signo, vive o ápice emocional: é o momento de iniciar hábitos saudáveis que realmente te deem prazer.

O drink que combina com cada signo

Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock
Touro: Old Fashioned: clássico, estável e prazeroso, exatamente do jeito que Touro gosta de apreciar a vida. por Shutterstock
Gêmeos: Moscow Mule: vibrante, refrescante e cheio de personalidade, como o ritmo rápido do signo. por Shutterstock
Câncer: Spritz: leve, suave e ideal para criar um clima acolhedor sem esforço. por Shutterstock
Leão: Espresso Martini: elegante, marcante e feito para quem gosta de brilhar até no copo. por Shutterstock
Virgem: Mojito: organizado, fresco e equilibrado, do jeitinho que o signo aprova. por Shutterstock
Libra: Cosmopolitan: charmoso, harmonioso e sempre pronto para um cenário bonito. por Shutterstock
Escorpião: Martini seco: intenso, clássico e cheio de profundidade por trás da simplicidade. por Shutterstock
Sagitário: Margarita: livre, festivo e com a ousadia natural do signo. por Shutterstock
Capricórnio: Whisky Sour: forte, equilibrado e tradicional, mas sem abrir mão da sofisticação. por Shutterstock
Aquário: Gin tônica: moderno, fresco e versátil, perfeito para quem pensa diferente. por Shutterstock
Peixes: Bellini: delicado, doce na medida e com aquele toque sonhador do signo. por Shutterstock
Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock

A saúde hoje pede atenção aos limites do corpo. Saturno avisa que, embora a energia seja muita, não devemos forçar joelhos ou articulações além da conta.

O segredo é canalizar essa eletricidade para a expressão artística ou para o movimento consciente. Dançar, correr ou praticar um hobby criativo será o melhor remédio contra o cansaço acumulado da semana.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Termine o dia celebrando sua própria essência. Quando você expressa quem realmente é, o universo conspira para que as oportunidades certas cheguem até você.

A sorte de hoje está ligada à sua alegria. Sorria, movimente-se e sinta a renovação celular que o céu está proporcionando. O seu final de semana tem tudo para ser inesquecível.

