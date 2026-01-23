INDICAÇÕES

Rodízio de petiscos em Salvador e RMS: veja bares com comida liberada

Os espaços reúnem pratos que passeiam pelas frituras, caldos e até iguarias regionais

Nauan Sacramento

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 06:30

Boteco do Paulista - Rio de Vermelho Crédito: Reprodução

Se antes eram coadjuvantes nos eventos, os petiscos se tornaram protagonistas e estão cada vez mais presentes nos menus dos restaurantes. Tanto que alguns deles reservaram o cardápio inteiro para as iguarias em rodízios que começam a se espalhar pela cidade. Para além das tradicionais churrascarias, o modelo de "petiscos livres" ganhou força, transformando as mesas de bar em verdadeiras maratonas de frituras, caldos e iguarias regionais.

Confira abaixo uma lista com rodízios de petisco em Salvador e na Região Metropolitana:

BOTECO DO PAULISTA

BOTECO DO PAULISTA - Conheça Rodizios de Petiscos em Salvador e RMS 1 de 4

Localizado em frente ao mar da paciência no Rio Vermelho, bairro boêmio de Salvador, o Boteco do Paulista oferece drinks temáticos, cardápio variado, shows de Drag Queens e um vasto rodízio de petiscos para você que quer aproveitar a noite enquanto pode comer e se divertir. Os petiscos são servidos em amostras para quem quer conhecer o cardápio. Mas, também é possível pedir os preferidos ao garçom. Por um valor de R$49,90, você escolhe comer entre: discos de carne, dado de tapioca, escondidinho de carne do sol entre outros. O bar está aberto de quarta-feira a domingo, das 19h até às 23h. Para contato nas redes sociais acesse @botecodopaulista_ssa

KLAUDYNHO BAR E RESTAURANTE

KLAUDYNHO BAR E RESTAURANTE - Conheça Rodizios de Petiscos em Salvador e RMS 1 de 4

Na cidade vizinha a Salvador fica o Klaudynho Bar e Restaurante, localizado no parque Hildete Rocha, em Simões Filho. O local oferece música ao vivo além de um cardápio de petiscos que varia entre R$18,00 até R$30,00. Seu funcionamento é da segunda a domingo, das 9h às 1h. Mas fique atento, às terças o local está fechado. As redes de contato são por WhatsApp: 71992564439 e acessando o Instagram @klaudynhobarerestaurante

O MARRECO

O MARRECO - Conheça Rodizios de Petiscos em Salvador e RMS 1 de 4

Com um pato de mascote, o boteco fica localizado na Rua das Rosas, 148, no bairro da Pituba, em Salvador. Oferece um cardápio vasto, além de música ao vivo. No rodízio de petiscos é possível encontrar de pasteizinhos de costela com gorgonzola até a tradicional linguiça com farofa. Existe também uma variedade de dez sabores de mini-hambúrgueres. Os valores variam de R$19,90 até R$46,70. O Marreco funciona todos os dias: nos finais de semana sua abertura acontece às 11h, e durante a semana é somente às 16h30. O local fecha às 23h30. Quem quiser aproveitar o rodízio pode entrar em contato por: 71993180054 e @o_marreco

ATOA LOUNGE

ATOA LOUNGE - Conheça Rodizios de Petiscos em Salvador e RMS 1 de 4