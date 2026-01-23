Rodízio de petiscos em Salvador e RMS: veja bares com comida liberada

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Nauan Sacramento
Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 06:30
Se antes eram coadjuvantes nos eventos, os petiscos se tornaram protagonistas e estão cada vez mais presentes nos menus dos restaurantes. Tanto que alguns deles reservaram o cardápio inteiro para as iguarias em rodízios que começam a se espalhar pela cidade. Para além das tradicionais churrascarias, o modelo de "petiscos livres" ganhou força, transformando as mesas de bar em verdadeiras maratonas de frituras, caldos e iguarias regionais.
Confira abaixo uma lista com rodízios de petisco em Salvador e na Região Metropolitana:
BOTECO DO PAULISTA - Conheça Rodizios de Petiscos em Salvador e RMS
Localizado em frente ao mar da paciência no Rio Vermelho, bairro boêmio de Salvador, o Boteco do Paulista oferece drinks temáticos, cardápio variado, shows de Drag Queens e um vasto rodízio de petiscos para você que quer aproveitar a noite enquanto pode comer e se divertir. Os petiscos são servidos em amostras para quem quer conhecer o cardápio. Mas, também é possível pedir os preferidos ao garçom. Por um valor de R$49,90, você escolhe comer entre: discos de carne, dado de tapioca, escondidinho de carne do sol entre outros. O bar está aberto de quarta-feira a domingo, das 19h até às 23h. Para contato nas redes sociais acesse @botecodopaulista_ssa
KLAUDYNHO BAR E RESTAURANTE - Conheça Rodizios de Petiscos em Salvador e RMS
Na cidade vizinha a Salvador fica o Klaudynho Bar e Restaurante, localizado no parque Hildete Rocha, em Simões Filho. O local oferece música ao vivo além de um cardápio de petiscos que varia entre R$18,00 até R$30,00. Seu funcionamento é da segunda a domingo, das 9h às 1h. Mas fique atento, às terças o local está fechado. As redes de contato são por WhatsApp: 71992564439 e acessando o Instagram @klaudynhobarerestaurante
O MARRECO - Conheça Rodizios de Petiscos em Salvador e RMS
Com um pato de mascote, o boteco fica localizado na Rua das Rosas, 148, no bairro da Pituba, em Salvador. Oferece um cardápio vasto, além de música ao vivo. No rodízio de petiscos é possível encontrar de pasteizinhos de costela com gorgonzola até a tradicional linguiça com farofa. Existe também uma variedade de dez sabores de mini-hambúrgueres. Os valores variam de R$19,90 até R$46,70. O Marreco funciona todos os dias: nos finais de semana sua abertura acontece às 11h, e durante a semana é somente às 16h30. O local fecha às 23h30. Quem quiser aproveitar o rodízio pode entrar em contato por: 71993180054 e @o_marreco
ATOA LOUNGE - Conheça Rodizios de Petiscos em Salvador e RMS
De volta ao Rio Vermelho, em Salvador, localizado ao lado da 7º Delegacia de Polícia e ao fundo da Vila Caramuru, o Atoa Lounge oferece, além de música ao vivo, uma variedade de petiscos no seu rodízio que vão desde os lanches mais tradicionais até uma coleção de opções baianas. Tudo isso por R$69,90, mas com a adição de bebidas o valor vai para R$89,90. Funciona todos os dias, a partir das 15h. Para os interessados, as formas de contato são: 71981051818 e @atoalounge