Rodízio de petiscos em Salvador e RMS: veja bares com comida liberada

Os espaços reúnem pratos que passeiam pelas frituras, caldos e até iguarias regionais

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 06:30

Instagram - botecodopaulista_ssa
Boteco do Paulista - Rio de Vermelho Crédito: Reprodução

Se antes eram coadjuvantes nos eventos, os petiscos se tornaram protagonistas e estão cada vez mais presentes nos menus dos restaurantes. Tanto que alguns deles reservaram o cardápio inteiro para as iguarias em rodízios que começam a se espalhar pela cidade. Para além das tradicionais churrascarias, o modelo de "petiscos livres" ganhou força, transformando as mesas de bar em verdadeiras maratonas de frituras, caldos e iguarias regionais.

Confira abaixo uma lista com rodízios de petisco em Salvador e na Região Metropolitana:

BOTECO DO PAULISTA

BOTECO DO PAULISTA - Conheça Rodizios de Petiscos em Salvador e RMS

Boteco do Paulista - Rio de Vermelho por Reprodução
Boteco do Paulista - Rio de Vermelho por Reprodução
Boteco do Paulista - Rio Vermelho por Reprodução
Boteco do Paulista - Rio Vermelho por Reprodução
1 de 4
Boteco do Paulista - Rio de Vermelho por Reprodução

Localizado em frente ao mar da paciência no Rio Vermelho, bairro boêmio de Salvador, o Boteco do Paulista oferece drinks temáticos, cardápio variado, shows de Drag Queens e um vasto rodízio de petiscos para você que quer aproveitar a noite enquanto pode comer e se divertir. Os petiscos são servidos em amostras para quem quer conhecer o cardápio. Mas, também é possível pedir os preferidos ao garçom. Por um valor de R$49,90, você escolhe comer entre: discos de carne, dado de tapioca, escondidinho de carne do sol entre outros. O bar está aberto de quarta-feira a domingo, das 19h até às 23h. Para contato nas redes sociais acesse @botecodopaulista_ssa

KLAUDYNHO BAR E RESTAURANTE

KLAUDYNHO BAR E RESTAURANTE - Conheça Rodizios de Petiscos em Salvador e RMS

KLAUDYNHO BAR E RESTAURANTE por Reprodução
KLAUDYNHO BAR E RESTAURANTE por Reprodução
KLAUDYNHO BAR E RESTAURANTE por Reprodução
KLAUDYNHO BAR E RESTAURANTE por Reprodução
1 de 4
KLAUDYNHO BAR E RESTAURANTE por Reprodução

Na cidade vizinha a Salvador fica o Klaudynho Bar e Restaurante, localizado no parque Hildete Rocha, em Simões Filho. O local oferece música ao vivo além de um cardápio de petiscos que varia entre R$18,00 até R$30,00. Seu funcionamento é da segunda a domingo, das 9h às 1h. Mas fique atento, às terças o local está fechado. As redes de contato são por WhatsApp: 71992564439 e acessando o Instagram @klaudynhobarerestaurante

O MARRECO

O MARRECO - Conheça Rodizios de Petiscos em Salvador e RMS

O Marreco - Pituba por Reprodução
O Marreco - Pituba por Reprodução
O Marreco - Pituba por Reprodução
O Marreco - Pituba por Reprodução
1 de 4
O Marreco - Pituba por Reprodução

Com um pato de mascote, o boteco fica localizado na Rua das Rosas, 148, no bairro da Pituba, em Salvador. Oferece um cardápio vasto, além de música ao vivo. No rodízio de petiscos é possível encontrar de pasteizinhos de costela com gorgonzola até a tradicional linguiça com farofa. Existe também uma variedade de dez sabores de mini-hambúrgueres. Os valores variam de R$19,90 até R$46,70. O Marreco funciona todos os dias: nos finais de semana sua abertura acontece às 11h, e durante a semana é somente às 16h30. O local fecha às 23h30. Quem quiser aproveitar o rodízio pode entrar em contato por: 71993180054 e @o_marreco

ATOA LOUNGE

ATOA LOUNGE - Conheça Rodizios de Petiscos em Salvador e RMS

ATOA LOUNGE & BEER - RIO VERMELHO por Reprodução
ATOA LOUNGE & BEER - RIO VERMELHO por Reprodução
ATOA LOUNGE & BEER - RIO VERMELHO por Reprodução
ATOA LOUNGE & BEER - RIO VERMELHO por Reprodução
1 de 4
ATOA LOUNGE & BEER - RIO VERMELHO por Reprodução

De volta ao Rio Vermelho, em Salvador, localizado ao lado da 7º Delegacia de Polícia e ao fundo da Vila Caramuru, o Atoa Lounge oferece, além de música ao vivo, uma variedade de petiscos no seu rodízio que vão desde os lanches mais tradicionais até uma coleção de opções baianas. Tudo isso por R$69,90, mas com a adição de bebidas o valor vai para R$89,90. Funciona todos os dias, a partir das 15h. Para os interessados, as formas de contato são: 71981051818 e @atoalounge

