SALVADOR

Suspeito de ataque a tiros que deixou um morto e sete feridos na Lavagem do Bonfim é preso

Homem de 26 anos é apontado como autor dos disparos que mataram Joilson Santana de Souza

Carol Neves

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 09:03

Confusão terminou com morte de Joilson Santana de Souza Crédito: Reprodução

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta sexta-feira (23), um homem de 26 anos suspeito de ter sido o autor dos disparos de arma de fogo que provocaram a morte de Joilson Santana de Souza e deixaram outras sete pessoas feridas durante a Lavagem do Senhor do Bonfim, em Salvador. O investigado foi localizado no bairro de Monte Serrat, após a expedição de mandado judicial.

A prisão é resultado da Operação Cortejo, que foi iniciada a partir das investigações que começaram logo após o crime, ocorrido no último dia 15 de janeiro, em meio à grande concentração de pessoas que participavam da tradicional festa religiosa.

Segundo as apurações, os tiros foram disparados na Avenida Jequitaia, no bairro da Calçada, durante uma confusão envolvendo o suspeito, o irmão dele e populares que acompanhavam o evento. Joilson Santana de Souza, de 30 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Tiros e mortes: a violência na Lavagem do Bonfim 1 de 39

Além da vítima fatal, outras sete pessoas - quatro homens e três mulheres - foram atingidas. Todas foram socorridas e encaminhadas para unidades hospitalares da capital baiana, onde receberam atendimento médico. As identidades dos feridos não foram divulgadas.

Investigação e mandado de prisão

Com base nos depoimentos de testemunhas e na coleta de provas, a Polícia Civil conseguiu identificar o suspeito e reunir elementos que fundamentaram a expedição do mandado de prisão pela Vara do Júri. A ação contou com a atuação integrada da 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS), da Coordenação de Operações, da Agência de Inteligência e do Grupo de Captura, todas unidades vinculadas ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Após ser detido, o homem foi levado para a sede do DHPP, onde teve o mandado formalizado e foi interrogado. Em seguida, passou pelos procedimentos legais e por exame de lesões corporais.