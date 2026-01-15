Tiroteio em avenida próxima à Lavagem do Bonfim deixa dois mortos em Salvador; veja vídeo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 22:29
Uma cena chocante assustou quem passava pela Avenida Lafayette Coutinho, no trecho conhecido como Avenida Contorno, na noite desta quinta-feira (15). Uma troca de tiros no meio da pistou deixou duas pessoas mortas. Um vídeo que circula em aplicativos de mensagem mostra o momento exato do tiroteio.
A Avenida Contorno é uma das vias que dão acesso ao bairro do Comércio, onde aconteceu a Lavagem do Bonfim, no mesmo dia.
Veja o momento em que aconteceu o tiroteio
As imagens foram registradas por uma câmera acoplada em um carro que passava pelo local, nelas constam o registro do dia e horário do crime. Na gravação, é possível ver dois homens correndo armados em direção à pista e, em seguida, aparece outro homem também portando um revólver pouco antes do tiroteio começar. Após os disparos, dois homem ficam caídos no chão e o terceiro foge.
Outros vídeos que circulam em redes sociais mostram um grupo de pessoas prestando socorro a um dos baleados. De acordo com testemunhas, que preferiram não se identificar, ele seria o capitão da Polícia Militar Osniesio Pereira Salomão, lotado na 18ª Companhia Independente da Polícia Militar.
Ainda de acordo com esses relatos, os dois homens que atiraram contra o capitão estariam praticando assalto.
A Polícia Militar, a Polícia Civil e a Secretaria de Segurança Pública foram procuradas para confirmar as informações e dar mais detalhes sobre a ocorrência, mas ainda não responderam. O espaço segue aberto.
No mesmo dia, durante a Lavagem do Bonfim, um homem foi morto e outras sete pessoas ficaram feridas na Avenida Jiquitaia, após uma discussão.
Em nota, a Polícia Civil informou que a vítima foi identificada como Joilson Santana de Souza, de 30 anos. As demais vítimas, cujas identidades não foram divulgadas, são quatro homens e três mulheres. Todos foram encaminhados para unidades hospitalares, onde recebem atendimento médico.