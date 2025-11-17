Acesse sua conta
PM é ferido durante tiroteio no bairro de Santa Cruz

Patrulhamento foi intensificado na região

  Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 07:11

Polícia Militar
Crédito: Divulgação

Um policial militar foi ferido por estilhaços durante um tiroteio no bairro de Santa Cruz, em Salvador, na tarde de domingo (16). O militar, lotado no 30º Batalhão (BPM), sofreu ferimentos leves, e o patrulhamento foi reforçado na região.

Segundo a polícia, a ocorrência aconteceu quando uma equipe realizava rondas e se deparou com dois homens em uma moto, cuja placa era clonada, conforme informações do sistema. Diante da voz de parada, a dupla fugiu.

Durante o acompanhamento, um grupo de criminosos da região atirou contra a viatura, atingindo o para-brisas, e os estilhaços feriram sem gravidade um dos policiais.

A moto foi apreendida e apresentada na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV). Procurada, a Polícia Civil informou que não localizou registro do caso.

