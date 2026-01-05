Policial militar é baleado em tiroteio na Mata Escura

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 07:45
Um policial militar da 48ª Companhia Independente (CIPM) foi baleado durante um confronto com criminosos no bairro da Mata Escura, em Salvador, na tarde de domingo (4).
Segundo a Polícia Militar, o agente fazia rondas na região com outros dois policiais quando o grupo foi atacado por homens armados. Houve troca de tiros, e o policial foi atingido na perna esquerda.
Ele foi socorrido e levado para o Hospital do Subúrbio, onde recebeu atendimento médico e segue sob acompanhamento.
Polícia Militar em ação
Após o confronto, os suspeitos fugiram. No local, os policiais encontraram frascos de lança-perfume e uma certa quantidade de crack, maconha e cocaína. Até o momento, os criminosos não foram identificados.
O caso foi registrado na Central de Flagrantes de Salvador. A polícia informou que realiza diligências para identificar os autores da tentativa de homicídio.