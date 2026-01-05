Acesse sua conta
Policial militar é baleado em tiroteio na Mata Escura

Criminosos fugiram e deixaram para trás frascos de lança-perfume e drogas

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 07:45

Um policial militar da 48ª Companhia Independente (CIPM) foi baleado durante um confronto com criminosos no bairro da Mata Escura, em Salvador, na tarde de domingo (4).

Segundo a Polícia Militar, o agente fazia rondas na região com outros dois policiais quando o grupo foi atacado por homens armados. Houve troca de tiros, e o policial foi atingido na perna esquerda.

Ele foi socorrido e levado para o Hospital do Subúrbio, onde recebeu atendimento médico e segue sob acompanhamento. 

Após o confronto, os suspeitos fugiram. No local, os policiais encontraram frascos de lança-perfume e uma certa quantidade de crack, maconha e cocaína. Até o momento, os criminosos não foram identificados.

O caso foi registrado na Central de Flagrantes de Salvador. A polícia informou que realiza diligências para identificar os autores da tentativa de homicídio.

Salvador Polícia Mata Escura

