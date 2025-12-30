CRIME

Tentativa de assalto contra PM acaba em tiroteio e deixa inocente baleado em Salvador

Criminosos atiraram durante tentativa de roubo de veículo no Jardim Cajazeiras

Wendel de Novais

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 12:20

Polícia Militar Crédito: Divulgação

Uma tentativa de latrocínio contra um policial militar terminou com um pedestre ferido na noite de segunda-feira (29), no bairro Jardim Cajazeiras, em Salvador. A ocorrência foi atendida por uma guarnição da 47ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), após denúncias de disparos de arma de fogo na região.

Segundo a Polícia Militar da Bahia (PM-BA), dois suspeitos tentaram roubar o veículo de um policial militar e efetuaram tiros durante a ação criminosa. No momento da tentativa de assalto, um transeunte acabou sendo atingido por um disparo na região do ombro.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos ainda no local e foi socorrida por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo encaminhada ao Hospital Municipal. De acordo com a PM, o ferido foi regulado e não corre risco de morte.