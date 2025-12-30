FEMINICÍDIO

Mulher é atacada e morta pelo ex-companheiro ao tentar sair para trabalhar na Bahia

Crime ocorreu no distrito de Florestal; suspeito não aceitava o fim da relação

Uma mulher identificada como Aluana ângela Matos dos Santos, 35 anos, foi assassinada a facadas na zona rural de Jequié, no sudoeste da Bahia, na segunda-feira (29). O crime ocorreu em uma residência no distrito de Florestal e é investigado como feminicídio.

Segundo informações iniciais, o principal suspeito é o ex-companheiro da vítima, Cleber de Jesus Santos, de 37 anos, que foi encontrado morto no mesmo local. Vizinhos localizaram os corpos e acionaram a Polícia Militar da Bahia (PM-BA), que isolou a área até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT) para a realização da perícia.

Relatos preliminares apontam que o homem não aceitava o fim do relacionamento e teria aguardado Aluana sair para o trabalho para atacá-la. A mulher possuía uma medida protetiva em vigor contra o suspeito. O casal manteve uma relação por cerca de 11 anos e tinha um filho de 3 anos.