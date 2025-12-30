Jovem de 22 anos é encontrada morta dentro de casa na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 12:10
Uma jovem identificada como Yasmim Feitosa Borges Bacalhau, 22 anos, foi encontrada morta dentro da própria residência no domingo (28), no município de Paulo Afonso, no norte da Bahia.
De acordo com a Polícia Militar, equipes do 20º Batalhão foram acionadas após a informação de que havia um corpo feminino com indícios de violência em um imóvel localizado na Rua Marechal Costa e Silva, no bairro Vila Poty. Ao chegarem ao local, os policiais confirmaram a ocorrência.
Jovem foi encontrada morta dentro de casa
Em nota divulgada nas redes sociais, o Colégio Estadual Carlina Barbosa de Deus lamentou a morte da jovem, que era egressa do curso de Recursos Humanos, e manifestou solidariedade a familiares e amigos.
O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi chamado para realizar a perícia e fazer a remoção do corpo, que será submetido a exames para auxiliar na elucidação das circunstâncias da morte.