CRIME

Jovem de 22 anos é encontrada morta dentro de casa na Bahia

Corpo apresentava sinais de violência e foi localizado no bairro Vila Poty

Wendel de Novais

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 12:10

Yasmim Feitosa Borges Bacalhau Crédito: Reprodução

Uma jovem identificada como Yasmim Feitosa Borges Bacalhau, 22 anos, foi encontrada morta dentro da própria residência no domingo (28), no município de Paulo Afonso, no norte da Bahia.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 20º Batalhão foram acionadas após a informação de que havia um corpo feminino com indícios de violência em um imóvel localizado na Rua Marechal Costa e Silva, no bairro Vila Poty. Ao chegarem ao local, os policiais confirmaram a ocorrência.

Em nota divulgada nas redes sociais, o Colégio Estadual Carlina Barbosa de Deus lamentou a morte da jovem, que era egressa do curso de Recursos Humanos, e manifestou solidariedade a familiares e amigos.