Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Prefeitura limita funcionamento noturno de comércio em destino turístico da Bahia

Medida vale para bares, restaurantes, mercados e ambulantes

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 11:53

Confira os preparativos da Neoenergia Coelba para o Verão 2026
Morro de São Paulo Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Cairu estabeleceu uma limitação no funcionamento das atividades comerciais em Morro de São Paulo, um dos destinos turísticos mais badalados da Bahia, durante a madrugada. A decisão foi publicada por meio do Decreto nº 3.354, no último sábado (27), mas ganhou repercussão ao longo da segunda-feira (29), gerando insatisfação entre comerciantes locais.

A regra, segundo o texto do decreto, vale para todo o setor. “Fica determinado o encerramento obrigatório das atividades, no período compreendido entre 0h e 6h, de todos os bares, restaurantes, distribuidoras, mercados e estabelecimentos congêneres, bem como dos vendedores ambulantes, localizados no trecho entre a Rua da Fonte Grande e a Lagoa, no Distrito de Morro de São Paulo”, diz o documento.

Decisão foi publicada em decreto

Decisão foi publicada em decreto por Reprodução
Decisão foi publicada em decreto por Reprodução
Decisão foi publicada em decreto por Reprodução
Decisão foi publicada em decreto por Reprodução
1 de 4
Decisão foi publicada em decreto por Reprodução

Ainda conforme a gestão municipal, o decreto tem como objetivo reduzir conflitos, minimizar impactos ambientais e sonoros e promover um ambiente urbano mais equilibrado, evitando situações de perturbação do sossego. A medida, no entanto, é contestada por comerciantes e empresários, que criticam principalmente a adoção da restrição em plena alta temporada, período de maior fluxo turístico e movimentação econômica no local.

Nas redes sociais, comerciantes afirmaram compreender a necessidade de regras, organização e fiscalização, mas destacaram que qualquer medida precisa levar em conta as particularidades da região. Segundo eles, Morro de São Paulo tem uma dinâmica própria, especialmente no período noturno, quando muitos trabalhadores dependem do movimento para garantir a renda.

Morro de São Paulo

Morro de São Paulo deverá ser um dos destinos mais procurados no próximo verão por Divulgação
Morro de São Paulo combina paisagens paradisíacas, vida noturna vibrante e um toque de história  por Imagem: lazyllama | Shutterstock
Morro de São Paulo  por
Morro de São Paulo  por
Morro de São Paulo por Divulgação
1 de 5
Morro de São Paulo deverá ser um dos destinos mais procurados no próximo verão por Divulgação

Moradores também reagiram negativamente à decisão. “Um local que vive de turismo e festa e tem que fechar tudo à meia-noite quando há muito movimento e, inclusive, os nativos podem ganhar mais dinheiro? Só pode estar de brincadeira!”, comentou um usuário nas redes sociais. Até o momento, a Prefeitura de Cairu não se pronunciou sobre as críticas.

Em novembro, a Prefeitura de Cairu já tinha determinado uma atualização da Tarifa por Uso do Patrimônio do Arquipélago (TUPA), taxa cobrada pelo município aos turistas para limpeza pública, ordenamento turístico e preservação ambiental. Com a mudança aprovada pela Câmara Municipal na última quarta-feira (10), a tarifa passará de R$ 50 para R$ 70 partir do dia 20 de dezembro.

Leia mais

Imagem - Aeroporto de paraíso turístico da Bahia 'fecha' por superlotação para o Réveillon

Aeroporto de paraíso turístico da Bahia 'fecha' por superlotação para o Réveillon

Imagem - Taxa para turistas entrarem em Morro de São Paulo fica 40% mais cara; confira novo valor

Taxa para turistas entrarem em Morro de São Paulo fica 40% mais cara; confira novo valor

Imagem - Vai para Morro de São Paulo no feriado? Veja os horários e tarifas dos catamarãs

Vai para Morro de São Paulo no feriado? Veja os horários e tarifas dos catamarãs

Tags:

Comércio Prefeitura Morro de são Paulo Funcionamento Decreto

Mais recentes

Imagem - Carnaval de Salvador ganha novo bloco LGBTQIAPN+ com estreia no Rio Vermelho

Carnaval de Salvador ganha novo bloco LGBTQIAPN+ com estreia no Rio Vermelho
Imagem - Homem com faca ameaça turista e provoca tumulto em praia da Bahia

Homem com faca ameaça turista e provoca tumulto em praia da Bahia
Imagem - 'Turista que não puder pagar, pode voltar': Vereador defende taxa em paraíso turístico da Chapada

'Turista que não puder pagar, pode voltar': Vereador defende taxa em paraíso turístico da Chapada

MAIS LIDAS

Imagem - Bahia fecha a contratação do atacante Cristian Olivera por empréstimo
01

Bahia fecha a contratação do atacante Cristian Olivera por empréstimo

Imagem - Piada polêmica, pais irritados e Virgínia: saiba o motivo do término de Ana Castela e Zé Felipe
02

Piada polêmica, pais irritados e Virgínia: saiba o motivo do término de Ana Castela e Zé Felipe

Imagem - Oportunidades surgem onde você menos espera e podem mudar a vida financeira de 2 signos nesta terça (30 de dezembro)
03

Oportunidades surgem onde você menos espera e podem mudar a vida financeira de 2 signos nesta terça (30 de dezembro)

Imagem - Sessão da Tarde exibe um dos filmes mais aclamados da Disney nesta terça-feira (30 de dezembro)
04

Sessão da Tarde exibe um dos filmes mais aclamados da Disney nesta terça-feira (30 de dezembro)