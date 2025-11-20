TRAVESSIA

Vai para Morro de São Paulo no feriado? Veja os horários e tarifas dos catamarãs

Catamarãs mantêm horários completos nesta quinta (20), com vagas disponíveis em todas as saídas

Carol Neves

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 09:46

Catamarã Crédito: Divulgação

Quem pretende aproveitar o feriado do Dia da Consciência Negra, nesta quinta-feira (20), pode contar com operação normal na Travessia Salvador–Morro de São Paulo. Segundo as concessionárias, não há qualquer restrição no serviço, e as viagens seguem com embarque regular em todos os horários.

As saídas de Salvador continuam ocorrendo às 9h, 10h30 e 14h30. No retorno, partindo de Morro de São Paulo, as embarcações deixam o terminal às 11h30, 13h30 e 14h50 — todas ainda com disponibilidade de assentos até o momento.