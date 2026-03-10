SAÚDE

Bahia não tem casos de Mpox registrados em 2026; doença já foi confirmada em 13 estados

O estado com maior número de registros é São Paulo, responsável por maioria das notificações

Wladmir Pinheiro

Publicado em 10 de março de 2026 às 07:50

Mpox Crédito: Shutterstock

A Bahia não tem casos registrados de Mpox em 2026, mesmo com a doença já presente em metade dos estados do país. Dados atualizados do Ministério da Saúde indicam que o Brasil soma 140 casos confirmados da infecção desde o início do ano, distribuídos por 13 unidades da federação.

Inicialmente, a Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab) havia contabilizado um caso da doença no estado. O paciente, natural de Osasco (SP), chegou a Salvador apresentando sintomas compatíveis com mpox. Após análise do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), o registro foi reclassificado como notificação pertencente ao estado de São Paulo, retirando o caso das estatísticas baianas.

Mpox pode causar lesões na pele, pneumonia, confusão mental e infecção nos olhos 1 de 4

Outro episódio investigado ocorreu em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado, em fevereiro deste ano. O caso suspeito foi posteriormente descartado para mpox e reclassificado como catapora.

Com as revisões, a Bahia permanece sem registros da doença em 2026.

Situação da mpox no Brasil

Segundo o Ministério da Saúde, o país registra 140 casos confirmados, além de 539 suspeitos e nove prováveis. Até o momento, não houve mortes associadas à doença neste ano.

Janeiro: 68 casos confirmados ou prováveis

Fevereiro: 70 casos

Março: 11 casos até o momento

Veja a distribuição dos casos confirmados no país:

* São Paulo – 93

* Rio de Janeiro – 18

* Rondônia – 11

* Minas Gerais – 11

* Rio Grande do Norte – 3

* Rio Grande do Sul – 3

* Santa Catarina – 3

* Paraná – 2

* Amapá – 1

* Ceará – 1

* Distrito Federal – 1