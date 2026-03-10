Bahia não tem casos de Mpox registrados em 2026; doença já foi confirmada em 13 estados

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wladmir Pinheiro
Publicado em 10 de março de 2026 às 07:50
A Bahia não tem casos registrados de Mpox em 2026, mesmo com a doença já presente em metade dos estados do país. Dados atualizados do Ministério da Saúde indicam que o Brasil soma 140 casos confirmados da infecção desde o início do ano, distribuídos por 13 unidades da federação.
Inicialmente, a Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab) havia contabilizado um caso da doença no estado. O paciente, natural de Osasco (SP), chegou a Salvador apresentando sintomas compatíveis com mpox. Após análise do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), o registro foi reclassificado como notificação pertencente ao estado de São Paulo, retirando o caso das estatísticas baianas.
Mpox pode causar lesões na pele, pneumonia, confusão mental e infecção nos olhos
Outro episódio investigado ocorreu em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado, em fevereiro deste ano. O caso suspeito foi posteriormente descartado para mpox e reclassificado como catapora.
Com as revisões, a Bahia permanece sem registros da doença em 2026.
Segundo o Ministério da Saúde, o país registra 140 casos confirmados, além de 539 suspeitos e nove prováveis. Até o momento, não houve mortes associadas à doença neste ano.
Janeiro: 68 casos confirmados ou prováveis
Fevereiro: 70 casos
Março: 11 casos até o momento
O estado com maior número de registros é São Paulo, responsável por maioria das notificações.
* São Paulo – 93
* Rio de Janeiro – 18
* Rondônia – 11
* Minas Gerais – 11
* Rio Grande do Norte – 3
* Rio Grande do Sul – 3
* Santa Catarina – 3
* Paraná – 2
* Amapá – 1
* Ceará – 1
* Distrito Federal – 1
* Sergipe – 1