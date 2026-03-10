Cidade baiana vai pagar R$ 100 por presença de alunos nas escolas públicas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 10 de março de 2026 às 07:58
A Prefeitura de Alagoinhas anunciou um plano de mobilização para ampliar as matrículas na Educação de Jovens e Adultos (EJA). A estratégia tem como foco estimular o retorno de pessoas que interromperam os estudos e incentivar a permanência nas salas de aula.
Entre as medidas adotadas está a oferta de um incentivo financeiro mensal. De acordo com a gestão municipal, estudantes matriculados na modalidade passarão a receber R$ 100 por mês por meio do programa Bolsa Presença, iniciativa criada para estimular a frequência escolar.
Educação em transformação
O projeto foi desenvolvido pela Secretaria Municipal da Educação (Seduc) e busca ampliar o acesso à educação no município, além de criar condições para que jovens e adultos consigam retomar a trajetória escolar interrompida.
O público prioritário inclui jovens a partir de 15 anos que abandonaram os estudos ou enfrentaram repetência no ensino fundamental. O programa também contempla adultos trabalhadores, pessoas em situação de vulnerabilidade social, mulheres responsáveis pelo sustento da família e idosos que desejam voltar a estudar.
Atualmente, a rede municipal de ensino já possui turmas da EJA distribuídas em diferentes regiões da cidade. Para participar, os interessados devem procurar a unidade escolar mais próxima da residência e realizar a matrícula.