Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cidade baiana vai pagar R$ 100 por presença de alunos nas escolas públicas

Programa busca ampliar matrículas na Educação de Jovens e Adultos

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 10 de março de 2026 às 07:58

Estudante do EJA Crédito: Prefeitura de Alagoinhas

A Prefeitura de Alagoinhas anunciou um plano de mobilização para ampliar as matrículas na Educação de Jovens e Adultos (EJA). A estratégia tem como foco estimular o retorno de pessoas que interromperam os estudos e incentivar a permanência nas salas de aula.

Entre as medidas adotadas está a oferta de um incentivo financeiro mensal. De acordo com a gestão municipal, estudantes matriculados na modalidade passarão a receber R$ 100 por mês por meio do programa Bolsa Presença, iniciativa criada para estimular a frequência escolar.

Educação em transformação

Instituições apostam na atualização constante como resposta aos desafios do presente e do futuro por Freepik
Instituições apostam na atualização constante como resposta aos desafios do presente e do futuro por Freepik
Instituições apostam na atualização constante como resposta aos desafios do presente e do futuro por Freepik
Instituições apostam na atualização constante como resposta aos desafios do presente e do futuro por Freepik
Clessia Lobo, superintendente executiva do SESI por Valter Andrade/Coperphoto/Sistema FIEB
Evandro Mazo, diretor regional do SESI Bahia por Valter Pontes/Coperphoto
1 de 6
Instituições apostam na atualização constante como resposta aos desafios do presente e do futuro por Freepik

O projeto foi desenvolvido pela Secretaria Municipal da Educação (Seduc) e busca ampliar o acesso à educação no município, além de criar condições para que jovens e adultos consigam retomar a trajetória escolar interrompida.

O público prioritário inclui jovens a partir de 15 anos que abandonaram os estudos ou enfrentaram repetência no ensino fundamental. O programa também contempla adultos trabalhadores, pessoas em situação de vulnerabilidade social, mulheres responsáveis pelo sustento da família e idosos que desejam voltar a estudar.

Atualmente, a rede municipal de ensino já possui turmas da EJA distribuídas em diferentes regiões da cidade. Para participar, os interessados devem procurar a unidade escolar mais próxima da residência e realizar a matrícula.

Leia mais

Imagem - Bahia não tem casos de Mpox registrados em 2026; doença já foi confirmada em 13 estados

Bahia não tem casos de Mpox registrados em 2026; doença já foi confirmada em 13 estados

Imagem - Batata dobra de preço em Salvador e quilo chega a R$ 10 após chuvas

Batata dobra de preço em Salvador e quilo chega a R$ 10 após chuvas

Imagem - Baiano vencedor do prêmio de R$ 1,8 milhão da Lotofácil pagou R$ 3,50 na aposta

Baiano vencedor do prêmio de R$ 1,8 milhão da Lotofácil pagou R$ 3,50 na aposta

Tags:

Educação

Mais recentes

Imagem - Projeto propõe banheiros e chuveiros públicos gratuitos na praia do Porto da Barra

Projeto propõe banheiros e chuveiros públicos gratuitos na praia do Porto da Barra
Imagem - Ambulante denuncia agressão de turistas israelenses em Itacaré: 'Jogou o celular na minha cara'

Ambulante denuncia agressão de turistas israelenses em Itacaré: 'Jogou o celular na minha cara'
Imagem - Dois homens morrem após ataque a tiros na Bahia; um foi atingido por bala perdida

Dois homens morrem após ataque a tiros na Bahia; um foi atingido por bala perdida

MAIS LIDAS

Imagem - Professora da Ufba denuncia ex-chefe de departamento por ataques nas redes: ‘Se sentiu no direito de analisar meu corpo’
01

Professora da Ufba denuncia ex-chefe de departamento por ataques nas redes: ‘Se sentiu no direito de analisar meu corpo’

Imagem - Mega-Sena sorteia prêmio estimado em R$ 60 milhões nesta terça-feira (10)
02

Mega-Sena sorteia prêmio estimado em R$ 60 milhões nesta terça-feira (10)

Imagem - O Universo surpreende Áries, Câncer, Virgem e Aquário com um presente poderoso hoje (9 de março) e abre portas importantes
03

O Universo surpreende Áries, Câncer, Virgem e Aquário com um presente poderoso hoje (9 de março) e abre portas importantes

Imagem - Anjo da Guarda envia recado para 3 signos nesta terça (10 de março): cuidado com palavras e atitudes
04

Anjo da Guarda envia recado para 3 signos nesta terça (10 de março): cuidado com palavras e atitudes