Homem é morto a tiros e outras sete pessoas ficam feridas durante Lavagem do Bonfim

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 21:47
Uma confusão terminou com uma pessoa morta e outras sete feridas durante os festejos da tradicional Lavagem do Senhor do Bonfim, realizados nesta quinta-feira (15). Um homem foi morto a tiros na Avenida Jequitaia, na região do bairro da Calçada, em Salvador.
Em nota, a Polícia Civil informou que a vítima foi identificada como Joilson Santana de Souza, de 30 anos. As demais vítimas, cujas identidades não foram divulgadas, são quatro homens e três mulheres. Todos foram encaminhados para unidades hospitalares, onde recebem atendimento médico.
Veja fotos do dia da Lavagem do Bonfim
Segundo a polícia, um homem teria efetuado os disparos após uma discussão, mas ainda não foi identificado. As investigações seguem em andamento para esclarecer as circunstâncias, a motivação e a autoria do crime. O caso foi registrado pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS).