SALVADOR

Homem é morto a tiros e outras sete pessoas ficam feridas durante Lavagem do Bonfim

Autor do crime ainda não foi identificado pelas autoridades policiais

Elaine Sanoli

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 21:47

Homem foi morto durante Lavagem do Bonfim Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Uma confusão terminou com uma pessoa morta e outras sete feridas durante os festejos da tradicional Lavagem do Senhor do Bonfim, realizados nesta quinta-feira (15). Um homem foi morto a tiros na Avenida Jequitaia, na região do bairro da Calçada, em Salvador.



Em nota, a Polícia Civil informou que a vítima foi identificada como Joilson Santana de Souza, de 30 anos. As demais vítimas, cujas identidades não foram divulgadas, são quatro homens e três mulheres. Todos foram encaminhados para unidades hospitalares, onde recebem atendimento médico.

Veja fotos do dia da Lavagem do Bonfim 1 de 8