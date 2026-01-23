VERÃO

Chuva ou sol? Confira previsão do tempo para Salvador nesse fim de semana

Temperatura pode chegar a 31ºC

Esther Morais

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 07:40

Vista da cidade a partir do Farol da Barra Crédito: Shutterstock

O fim de semana em Salvador será marcado por calor, presença do sol e possibilidade de chuva em diferentes períodos do dia, segundo a previsão meteorológica. As temperaturas seguem elevadas, com máximas que podem chegar a 31 °C, enquanto a sensação térmica permanece alta por causa da umidade.

Nesta sexta-feira (23), o dia começa com sol entre nuvens e temperaturas variando entre 23 °C e 31 °C. Apesar do tempo mais aberto durante a manhã e a tarde, há 61% de chance de chuva, com volume estimado em 2,2 mm, concentrado principalmente entre a noite e a madrugada.

No sábado (24), o cenário se repete, com sol e chuva passageira ao longo do dia e tempo firme à noite. A temperatura mínima permanece em 23 °C, e a máxima pode chegar novamente a 31 °C. A probabilidade de chuva sobe para 83%, com acumulado previsto de 3 mm. A umidade segue elevada, em torno de 91%, favorecendo sensação de abafamento.

Já no domingo (25), a previsão indica instabilidade maior, com pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas, tanto durante o dia quanto à noite. Os termômetros variam entre 24 °C e 29 °C, e o volume de chuva pode alcançar 4 mm, com 88% de chance de precipitação. A umidade do ar pode chegar a 92%, mantendo o tempo fechado em alguns momentos.