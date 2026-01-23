Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Chuva ou sol? Confira previsão do tempo para Salvador nesse fim de semana

Temperatura pode chegar a 31ºC

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 07:40

Vista da cidade a partir do Farol da Barra
Vista da cidade a partir do Farol da Barra Crédito: Shutterstock

O fim de semana em Salvador será marcado por calor, presença do sol e possibilidade de chuva em diferentes períodos do dia, segundo a previsão meteorológica. As temperaturas seguem elevadas, com máximas que podem chegar a 31 °C, enquanto a sensação térmica permanece alta por causa da umidade.

Nesta sexta-feira (23), o dia começa com sol entre nuvens e temperaturas variando entre 23 °C e 31 °C. Apesar do tempo mais aberto durante a manhã e a tarde, há 61% de chance de chuva, com volume estimado em 2,2 mm, concentrado principalmente entre a noite e a madrugada. 

No sábado (24), o cenário se repete, com sol e chuva passageira ao longo do dia e tempo firme à noite. A temperatura mínima permanece em 23 °C, e a máxima pode chegar novamente a 31 °C. A probabilidade de chuva sobe para 83%, com acumulado previsto de 3 mm. A umidade segue elevada, em torno de 91%, favorecendo sensação de abafamento.

Já no domingo (25), a previsão indica instabilidade maior, com pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas, tanto durante o dia quanto à noite. Os termômetros variam entre 24 °C e 29 °C, e o volume de chuva pode alcançar 4 mm, com 88% de chance de precipitação. A umidade do ar pode chegar a 92%, mantendo o tempo fechado em alguns momentos.

Dia de chuva em Salvador

Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
1 de 16
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO

Tags:

Previsão do Tempo

Mais recentes

Imagem - Polícia pede transferência de Sérgio Nahas para São Paulo após prisão na Praia do Forte

Polícia pede transferência de Sérgio Nahas para São Paulo após prisão na Praia do Forte
Imagem - Três apostas baianas faturam R$ 70 mil na Mega-Sena; confira resultado

Três apostas baianas faturam R$ 70 mil na Mega-Sena; confira resultado
Imagem - 'Peraí, peraí, peraí': o dia em que rádio baiana transmitiu ao vivo a morte de um delegado

'Peraí, peraí, peraí': o dia em que rádio baiana transmitiu ao vivo a morte de um delegado

MAIS LIDAS

Imagem - ‘Porra, tô com vontade de chorar’, diz ex-atacante de Bahia e Vitória após estreia no Sport
01

‘Porra, tô com vontade de chorar’, diz ex-atacante de Bahia e Vitória após estreia no Sport

Imagem - O que não serve fica para trás: 2 signos encerram ciclos dolorosos para viver um novo começo hoje (22 de janeiro)
02

O que não serve fica para trás: 2 signos encerram ciclos dolorosos para viver um novo começo hoje (22 de janeiro)

Imagem - Como é a nova mansão de Xuxa Meneghel com 900 m² integrada à natureza e conceito sustentável
03

Como é a nova mansão de Xuxa Meneghel com 900 m² integrada à natureza e conceito sustentável

Imagem - Ambulantes protestam em frente à antiga rodoviária: 'Governador, não somos cachorros, precisamos de sua atenção'
04

Ambulantes protestam em frente à antiga rodoviária: 'Governador, não somos cachorros, precisamos de sua atenção'