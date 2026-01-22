Acesse sua conta
Dia de virada: sinal do Universo chega hoje (22 de janeiro) apenas para 4 signos que estiverem atentos

Conversas estratégicas e flertes digitais estão no auge

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 17:17

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

A agitação tomou conta do céu! Se o seu trabalho ou vida social depende de comunicação, prepare-se para um dia de notificações sem parar.

Sagitário e Gêmeos estão com a mente a mil, sendo o momento perfeito para parcerias intelectuais e contatos internacionais.

Para os nativos de Leão, a palavra-chave é união: ouvir o outro pode ser o diferencial para o seu sucesso.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Já para Áries, a colaboração em grupo rende muito mais do que tentar carregar o mundo nas costas sozinho.

O segredo hoje é ser autêntico e direto. Aquela mensagem que você estava ensaiando? Envie agora.

