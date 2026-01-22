Dia de virada: sinal do Universo chega hoje (22 de janeiro) apenas para 4 signos que estiverem atentos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 17:17
A agitação tomou conta do céu! Se o seu trabalho ou vida social depende de comunicação, prepare-se para um dia de notificações sem parar.
Sagitário e Gêmeos estão com a mente a mil, sendo o momento perfeito para parcerias intelectuais e contatos internacionais.
Para os nativos de Leão, a palavra-chave é união: ouvir o outro pode ser o diferencial para o seu sucesso.
O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar
Já para Áries, a colaboração em grupo rende muito mais do que tentar carregar o mundo nas costas sozinho.
O segredo hoje é ser autêntico e direto. Aquela mensagem que você estava ensaiando? Envie agora.