Universo envia alívio e respostas: 4 signos veem a vida finalmente melhorar a partir de hoje (21 de janeiro)

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 14:30
O dia 21 de janeiro chega como um bálsamo para quem enfrentou uma semana turbulenta.
O clima de companheirismo está no ar, especialmente para os signos de terra e água. Touro vê as amizades florescerem, enquanto Escorpião se sente mais vibrante e atraente do que nunca.
Para Câncer e Peixes, o dia promete uma conexão especial com o "sagrado" e com a própria sorte.
Se você estava esperando um sinal para arriscar em um novo projeto ou até na loteria, os números estão na mesa.
A sorte favorece quem confia na própria intuição e não tem medo de ser autêntico.