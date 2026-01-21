Acesse sua conta
Universo envia alívio e respostas: 4 signos veem a vida finalmente melhorar a partir de hoje (21 de janeiro)

Saiba se a sorte está ao seu lado e confira os números que podem mudar o seu destino hoje

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 14:30

Signos e sorte
Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

​O dia 21 de janeiro chega como um bálsamo para quem enfrentou uma semana turbulenta.

O clima de companheirismo está no ar, especialmente para os signos de terra e água. Touro vê as amizades florescerem, enquanto Escorpião se sente mais vibrante e atraente do que nunca.

Para Câncer e Peixes, o dia promete uma conexão especial com o "sagrado" e com a própria sorte.

O segredo que cada signo guarda e nunca conta

Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva
Touro: A insegurança de não ter controle sobre tudo. por Canva
Gêmeos: A sensação de se perder entre tantas versões de si mesmo. por Canva
Câncer: O receio de demonstrar o quanto se importa. por Reprodução
Leão: O pavor de não ser especial para quem ama. por Canva
Virgem: A vergonha de admitir que nem sempre sabe o que fazer. por Canva
Libra: O medo de tomar decisões que desagradem alguém. por Canva
Escorpião: O quanto se machuca com pequenas deslealdades. por Canva
Sagitário: A necessidade de aprovação que finge não ter. por Canva
Capricórnio: O peso que carrega por nunca se permitir falhar. por Canva
Aquário: A solidão que sente mesmo rodeado de gente. por Canva
Peixes: O quanto absorve tudo e sofre em silêncio. por Canva
1 de 12
Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva

Carta A Encruzilhada domina o Baralho Cigano de hoje (21 de janeiro): escolhas pedem clareza e responsabilidade

A tensão diminui e os signos sentem que o dia de hoje (21 de janeiro) abre espaço para decisões mais leves, certeiras e libertadoras

Dia 21 de janeiro é feriado? Saiba mais sobre a data

O dia mais poderoso de 2026 para cada signo manifestar exatamente o que deseja

Depois de um longo aperto, dinheiro começa a fluir com mais facilidade para Câncer e outros 2 signos até o fim de 2026

Se você estava esperando um sinal para arriscar em um novo projeto ou até na loteria, os números estão na mesa.

A sorte favorece quem confia na própria intuição e não tem medo de ser autêntico.

Signo Signos Horóscopo Astrologia

