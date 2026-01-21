Acesse sua conta
Fale agora ou cale-se para sempre: Capricórnio e Aquário enfrentam dia decisivo na comunicação (21 de janeiro)

Mal-entendidos podem surgir se a clareza não for a prioridade

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 14:30

Signos e sorte
Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

​Com o Sol em Aquário, a vontade de liberdade é enorme, mas a Lua em Peixes pode deixar as palavras "nebulosas".

Para os Capricornianos, o desafio é ser direto sem ser ríspido: fale o que sente, mas escolha bem as palavras.

Já os Aquarianos devem focar na segurança emocional; não adianta ter razão se você perder a conexão com quem ama.

O drink que combina com cada signo

Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock
Touro: Old Fashioned: clássico, estável e prazeroso, exatamente do jeito que Touro gosta de apreciar a vida. por Shutterstock
Gêmeos: Moscow Mule: vibrante, refrescante e cheio de personalidade, como o ritmo rápido do signo. por Shutterstock
Câncer: Spritz: leve, suave e ideal para criar um clima acolhedor sem esforço. por Shutterstock
Leão: Espresso Martini: elegante, marcante e feito para quem gosta de brilhar até no copo. por Shutterstock
Virgem: Mojito: organizado, fresco e equilibrado, do jeitinho que o signo aprova. por Shutterstock
Libra: Cosmopolitan: charmoso, harmonioso e sempre pronto para um cenário bonito. por Shutterstock
Escorpião: Martini seco: intenso, clássico e cheio de profundidade por trás da simplicidade. por Shutterstock
Sagitário: Margarita: livre, festivo e com a ousadia natural do signo. por Shutterstock
Capricórnio: Whisky Sour: forte, equilibrado e tradicional, mas sem abrir mão da sofisticação. por Shutterstock
Aquário: Gin tônica: moderno, fresco e versátil, perfeito para quem pensa diferente. por Shutterstock
Peixes: Bellini: delicado, doce na medida e com aquele toque sonhador do signo. por Shutterstock
LEIA MAIS SOBRE O CASO

Carta A Encruzilhada domina o Baralho Cigano de hoje (21 de janeiro): escolhas pedem clareza e responsabilidade

A tensão diminui e os signos sentem que o dia de hoje (21 de janeiro) abre espaço para decisões mais leves, certeiras e libertadoras

Dia 21 de janeiro é feriado? Saiba mais sobre a data

O dia mais poderoso de 2026 para cada signo manifestar exatamente o que deseja

Depois de um longo aperto, dinheiro começa a fluir com mais facilidade para Câncer e outros 2 signos até o fim de 2026

O dia favorece reuniões e trocas de mensagens, mas exige que você "leia as entrelinhas". Se sentir que o clima pesou no trabalho ou em casa, use o charme e o magnetismo de Escorpião para suavizar as arestas.

A palavra tem poder de cura hoje, use-a com sabedoria.

Mãe de Virginia Fonseca sofre acidente de carro em Goiânia: veja o estado de saúde

Mãe de Virginia Fonseca sofre acidente de carro em Goiânia: veja o estado de saúde

Mudou muito? Web resgata fotos de Aline Campos, do BBB 26, antes de procedimentos estéticos; veja

Mudou muito? Web resgata fotos de Aline Campos, do BBB 26, antes de procedimentos estéticos; veja

Filha de Kelly Key desabafa após rumores de gravidez: 'Vivem colocando um bebê na minha barriga'

Filha de Kelly Key desabafa após rumores de gravidez: 'Vivem colocando um bebê na minha barriga'

Signo Signos Horóscopo Astrologia

Karol Conká é contratada pela Globo para o BBB 26; entenda

Karol Conká é contratada pela Globo para o BBB 26; entenda
Universo envia alívio e respostas: 4 signos veem a vida finalmente melhorar a partir de hoje (21 de janeiro)

Universo envia alívio e respostas: 4 signos veem a vida finalmente melhorar a partir de hoje (21 de janeiro)
Helena é um bom nome? Numerologia cabalística aponta alta sensibilidade, inteligência e estabilidade emocional

Helena é um bom nome? Numerologia cabalística aponta alta sensibilidade, inteligência e estabilidade emocional

Guns N' Roses cancela show no Brasil e promete reembolso aos fãs
Guns N’ Roses cancela show no Brasil e promete reembolso aos fãs

Inmet emite alerta de chuvas intensas para 96 cidades da Bahia; veja lista
Inmet emite alerta de chuvas intensas para 96 cidades da Bahia; veja lista

Norte-americano é morto a tiros após reagir a assalto em Salvador
Norte-americano é morto a tiros após reagir a assalto em Salvador

Nova Rodoviária de Salvador é inaugurada com escada rolante sem funcionar após funcionário esquecer chave
Nova Rodoviária de Salvador é inaugurada com escada rolante sem funcionar após funcionário esquecer chave