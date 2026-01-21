Fale agora ou cale-se para sempre: Capricórnio e Aquário enfrentam dia decisivo na comunicação (21 de janeiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 14:30
Com o Sol em Aquário, a vontade de liberdade é enorme, mas a Lua em Peixes pode deixar as palavras "nebulosas".
Para os Capricornianos, o desafio é ser direto sem ser ríspido: fale o que sente, mas escolha bem as palavras.
Já os Aquarianos devem focar na segurança emocional; não adianta ter razão se você perder a conexão com quem ama.
O dia favorece reuniões e trocas de mensagens, mas exige que você "leia as entrelinhas". Se sentir que o clima pesou no trabalho ou em casa, use o charme e o magnetismo de Escorpião para suavizar as arestas.
A palavra tem poder de cura hoje, use-a com sabedoria.