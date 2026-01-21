ASTROLOGIA

Fale agora ou cale-se para sempre: Capricórnio e Aquário enfrentam dia decisivo na comunicação (21 de janeiro)

Mal-entendidos podem surgir se a clareza não for a prioridade

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 14:30

Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

​Com o Sol em Aquário, a vontade de liberdade é enorme, mas a Lua em Peixes pode deixar as palavras "nebulosas".

Para os Capricornianos, o desafio é ser direto sem ser ríspido: fale o que sente, mas escolha bem as palavras.

Já os Aquarianos devem focar na segurança emocional; não adianta ter razão se você perder a conexão com quem ama.

O dia favorece reuniões e trocas de mensagens, mas exige que você "leia as entrelinhas". Se sentir que o clima pesou no trabalho ou em casa, use o charme e o magnetismo de Escorpião para suavizar as arestas.