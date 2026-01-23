CRIME

Polícia pede transferência de Sérgio Nahas para São Paulo após prisão na Praia do Forte

Condenado por matar a esposa em 2002, empresário deve ser levado à capital paulista para cumprir pena em regime fechado

Carol Neves

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 08:06

Sérgio Nahas Crédito: Reprodução

A Polícia de São Paulo já solicitou à Justiça autorização para a transferência do empresário Sérgio Nahas, preso no litoral da Bahia mais de duas décadas após o assassinato da esposa. A expectativa é que ele seja levado à capital paulista na próxima semana, onde deverá cumprir a pena imposta pela Justiça após o trânsito em julgado da condenação. A informação é da TV Bahia.

Nahas, hoje com 61 anos, foi preso no sábado (17), em Praia do Forte, após ser identificado por câmeras de reconhecimento facial do sistema de videomonitoramento da Secretaria da Segurança Pública da Bahia. Contra ele havia um mandado de prisão expedido pela Justiça de São Paulo, depois de esgotadas todas as possibilidades de recurso no processo que apurou a morte de Fernanda Orfali, em 2002.

A prisão foi realizada pela Polícia Militar da Bahia em um condomínio de alto padrão da região turística. Após a abordagem, o empresário foi levado para a Delegacia Territorial local, apresentado à Polinter e submetido a audiência de custódia no dia 19 de janeiro. Desde então, aguarda definição sobre a transferência para o sistema prisional paulista.

Sérgio Nahas foi condenado por matar a mulher, Fernanda Orfali 1 de 11

De acordo com a PM, no momento da detenção foram apreendidos 13 pinos de cocaína, três aparelhos celulares e um veículo da marca Audi. Nahas não ofereceu resistência durante a ação policial.

Cumprimento de pena

A transferência para São Paulo foi solicitada pelas autoridades paulistas para que o condenado cumpra a pena no estado onde ocorreu o crime e onde tramitou o processo judicial. A expectativa é que o deslocamento aconteça já na próxima semana, assim que houver autorização judicial.

Enquanto isso, ele permanece sob custódia na Bahia, à disposição da Justiça.

Crime aconteceu em bairro nobre de São Paulo

O assassinato de Fernanda Orfali ocorreu em setembro de 2002, no apartamento onde o casal morava, no bairro de Higienópolis, região central da capital paulista. A vítima tinha 28 anos e morreu após ser atingida por um disparo no peito. A arma usada no crime, sem registro, pertencia ao próprio empresário. Os dois estavam casados havia apenas seis meses.

Na época, Sérgio Nahas disse à polícia que ouviu um tiro vindo do closet e que, ao verificar, encontrou a esposa ferida, alegando que ela teria tirado a própria vida. A versão, no entanto, foi descartada pelas investigações.

Segundo os autos do processo, a apuração concluiu que se tratou de homicídio doloso, com intenção de matar. Fernanda teria confrontado o marido após descobrir o uso de cocaína e relações extraconjugais mantidas por ele, inclusive com travestis.

Condenação confirmada por todas as instâncias

O processo se arrastou por anos e foi marcado por sucessivos recursos da defesa. Apenas em 2018, 16 anos após o crime, Sérgio Nahas foi julgado pelo Tribunal do Júri e condenado por homicídio simples. Inicialmente, a pena foi fixada em sete anos de prisão em regime semiaberto.

O Ministério Público de São Paulo recorreu, e a punição foi aumentada para 8 anos e 2 meses de prisão em regime inicial fechado. A decisão foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e pelo Supremo Tribunal Federal (STF), encerrando definitivamente o caso.

Mesmo condenado, Nahas permaneceu em liberdade por mais de 20 anos. Em junho de 2025, a Justiça determinou a expedição do mandado de prisão e a inclusão do nome do empresário na Difusão Vermelha da Interpol, diante da suspeita de que ele poderia estar fora do país.

Família da vítima cobra cumprimento da pena

Ao comentar a prisão, o empresário Julio Orfali, irmão de Fernanda, afirmou ao Estadão que a detenção representa um desfecho tardio para a família.

“Foi uma luta muito dolorosa porque, em um crime como esse, o culpado demorou 23 anos e meio pra pagar, e com uma pena ridícula. Mesmo que seja a pouco tempo, ele vai pagar por uma destruição de uma família. Essa é uma cicatriz eterna”.

A defesa de Sérgio Nahas informou ao jornal que ele mora na Bahia desde o ano passado, alegou que o empresário enfrenta problemas de saúde e afirmou que não havia intenção de se manter foragido.