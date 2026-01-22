VIOLÊNCIA

Caso Sérgio Nahas: empresário condenado por matar esposa é preso na Praia do Forte 23 anos após crime

Ele foi localizado por câmeras de reconhecimento facial

Carol Neves

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 07:32

Sergio Nahas foi localizado em Praia do Forte Crédito: Reprodução

Mais de duas décadas depois de um homicídio que chocou São Paulo, o empresário paulista Sérgio Nahas, hoje com 61 anos, acabou preso no litoral da Bahia. Condenado pela morte da esposa, Fernanda Orfali, em 2002, ele foi localizado em Praia do Forte após ser identificado pelo sistema de videomonitoramento e reconhecimento facial da região turística.

A prisão ocorreu no sábado (17), em um condomínio de alto padrão, e foi realizada pela Polícia Militar da Bahia. Nahas tinha mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça paulista e já havia esgotado todas as possibilidades de recurso. Após a detenção, ele foi encaminhado à Delegacia Territorial da região, apresentado à Polinter e passou por audiência de custódia no dia 19 de janeiro. O empresário deverá cumprir a pena no sistema prisional de São Paulo.

Com ele, segundo a PM, foram apreendidos 13 pinos de cocaína, além de três aparelhos celulares e um veículo da marca Audi.

Sérgio Nahas foi condenado por matar a mulher, Fernanda Orfali 1 de 11

Crime e condenação

A condenação de Sérgio Nahas é resultado de um processo longo e marcado por sucessivos recursos. Em 2018, 16 anos após o crime, ele foi julgado pelo Tribunal do Júri e considerado culpado por homicídio simples. Inicialmente, a pena foi fixada em sete anos de prisão em regime semiaberto. O Ministério Público de São Paulo recorreu, e a punição foi aumentada para 8 anos e 2 meses de prisão em regime inicial fechado. A decisão foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e pelo Supremo Tribunal Federal (STF), encerrando definitivamente o caso.

O assassinato ocorreu em setembro de 2002 no apartamento onde o casal vivia, no bairro de Higienópolis, região central da capital paulista. Fernanda Orfali, então com 28 anos, morreu após ser atingida por um disparo no peito. A arma usada no crime, sem registro, pertencia ao empresário.

Na época, Nahas afirmou à polícia que ouviu um tiro vindo do closet e encontrou a esposa ferida, alegando que ela teria tirado a própria vida. A versão foi descartada pela investigação, que apontou homicídio doloso, com intenção de matar. De acordo com os autos, Fernanda teria confrontado o marido após descobrir o uso de cocaína e relações extraconjugais mantidas por ele, inclusive com travestis.

Enquanto respondia ao processo, Sérgio Nahas permaneceu em liberdade por mais de 20 anos. Em junho de 2025, a Justiça determinou a expedição do mandado de prisão e a inclusão do nome do empresário na Difusão Vermelha da Interpol, diante da possibilidade de que ele estivesse fora do país.